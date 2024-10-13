Ο Κριστιάνο σκόραρε για 906η φορά στην καριέρα του, συμβάλλοντας στο 3-1 της Πορτογαλίας απέναντι στην Πολωνία για το Nations League το βράδυ του Σαββάτου.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα βγήκε με αλλαγή ώστε να περάσει ο Ντιόγο Ζότα στη θέση του κι ένας νεαρός βρήκε ευκαιρία να τρέξει προς το μέρος του για να βγάλει μαζί του μια φωτογραφία.

Shot of the day.. Humble Cristiano Ronaldo prevents security and takes a photo with a fan who invaded the pitch ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/2Al1VcRAQu — o̷z̷i̷l̷ (@O_9_H) October 12, 2024

Ο «εισβολέας» κατάφερε να φτάσει στον CR7 και να πετύχει το στόχο του, αφού και ο Πορτογάλος αστέρας τον αγκάλιασε και τον προστάτευσε από τους security, προκειμένου να μην τον απωθήσουν με ένταση.

Ο Ρονάλντο πήγε τον νεαρό μέχρι τη γραμμή του πλάγιου άουτ κι εκεί τον άφησε στους άνδρες ασφαλείας, ώστε να κάνει την αλλαγή του...

Cristiano Ronaldo stopped security so a pitch invader could take a selfie as he was being subbed off 📸 pic.twitter.com/dnRLELN7hJ — B/R Football (@brfootball) October 12, 2024

