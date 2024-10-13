Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σταμάτησε security και προστάτευσε νεαρό που εισέβαλε στο γήπεδο για να βγάλει φωτογραφία (Βίντεο)

Ο Κριστιάνο βοήθησε έναν νεαρό που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο για να φωτογραφηθεί μαζί του, με τον Πορτογάλο αστέρα να δείχνει στους security πως δε χρειαζόταν την παρέμβασή τους

Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο σκόραρε για 906η φορά στην καριέρα του, συμβάλλοντας στο 3-1 της Πορτογαλίας απέναντι στην Πολωνία για το Nations League το βράδυ του Σαββάτου.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα βγήκε με αλλαγή ώστε να περάσει ο Ντιόγο Ζότα στη θέση του κι ένας νεαρός βρήκε ευκαιρία να τρέξει προς το μέρος του για να βγάλει μαζί του μια φωτογραφία.

Ο «εισβολέας» κατάφερε να φτάσει στον CR7 και να πετύχει το στόχο του, αφού και ο Πορτογάλος αστέρας τον αγκάλιασε και τον προστάτευσε από τους security, προκειμένου να μην τον απωθήσουν με ένταση.

Ο Ρονάλντο πήγε τον νεαρό μέχρι τη γραμμή του πλάγιου άουτ κι εκεί τον άφησε στους άνδρες ασφαλείας, ώστε να κάνει την αλλαγή του...

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κριστιάνο Ρονάλντο γήπεδο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark