Ναν στο paopantou: «Έχω προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, σχεδόν τέλειο παιχνίδι»

Μετά τη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Κέντρικ Ναν μίλησε αποκλειστικά στο paopantou και τον Άγγελο Ντέντα.

Ο Κέντρικ Ναν πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας 27 πόντους χωρίς να εκτελέσει ούτε μία βολή. Η επίδοσή του ξεχώρισε, καθώς κατάφερε να πετύχει αυτόν τον υψηλό αριθμό πόντων βασιζόμενος αποκλειστικά σε εντός πεδιάς προσπάθειες, δείχνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα και την ευστοχία του σε κρίσιμες φάσεις του αγώνα. 

Διαβάστε αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικανός άσος στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Κέντρικ Ναν
