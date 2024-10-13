Super League 2: Τα… φώτα σε Πάτρα και Σπάτα

Το… κυρίως πιάτο της 4ης αγωνιστικής της φετινής Super League 2 «σερβίρεται» σήμερα (13/10), μέσω της διεξαγωγής ούτε λίγο, ούτε πολύ επτά παιχνιδιών.

Το πρόγραμμα ανοίγει με την σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ Β με την Καλαμάτα, στο Σεραφείδειο, και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ, στις 12 το μεσημέρι, για τον Β’ όμιλο του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, στις 16:00, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, η Παναχαϊκή θα υποδεχθεί την Κηφισιά, στο ντέρμπι των διεκδικητών της ανόδου, με μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του ΣΚΑΪ!

Σε ό,τι αφορά στον Α’ όμιλο, τώρα, αναμφίβολα η έξοδος του ΠΑΣ Γιάννινα στη Νέα Ευκαρπία, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μακεδονικό, στις 4:00μ.μ. είναι αυτή που συγκεντρώνει τα βλέμματα…

Ενώ η «αυλαία» της 4ης αγωνιστικής πέφτει την Δευτέρα (14/10) στις 16:30, όπου θα κοντραριστούν Πανιώνιος και Αιγάλεω στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Σμύρνης (μετάδοση από Monobala.gr).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.10.2024Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β 1-3

(90' Διαμαντόπουλος – 2' πεν. Κανίς, 43' Γρόσδης, 51' Ουρτάδο)

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.10.2024

ΑΕΛ – Ηρακλής 3-0

(4', 45'+1' Μωραΐτης, 80' Πασάς )

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.10.2024

Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα (15:00)

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου – Διαγόρας (15:00)

Καβάλα – Νίκη Βόλου (16:00)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.10.2024

Παναχαϊκή – Κηφισιά (16:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

Χανιά – Παναργειακός (15:00)

Ηλιούπολη – Asteras B Aktor (15:00)

ΑΕΚ B - Καλαμάτα (12:00 / ΣΚΑΪ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.10.2024

Πανιώνιος – Αιγάλεω (16:30 / monobala.gr)

