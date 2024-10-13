Λογαριασμός
Super League 2: Τα… φώτα σε Πάτρα και Σπάτα

Παναχαϊκή-Κηφισιά και ΑΕΚ Β - Καλαμάτα είναι τα σπουδαιότερα σημερινά ματς στον Β’ όμιλο της Super League 2, ενώ ο Μακεδονικός φιλοξενεί τον ΠΑΣ Γιάννινα για τον Α’

Super League 2

Το… κυρίως πιάτο της 4ης αγωνιστικής της φετινής Super League 2 «σερβίρεται» σήμερα (13/10), μέσω της διεξαγωγής ούτε λίγο, ούτε πολύ επτά παιχνιδιών.
Το πρόγραμμα ανοίγει με την σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ Β με την Καλαμάτα, στο Σεραφείδειο, και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ, στις 12 το μεσημέρι, για τον Β’ όμιλο του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, στις 16:00, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, η Παναχαϊκή θα υποδεχθεί την Κηφισιά, στο ντέρμπι των διεκδικητών της ανόδου, με μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του ΣΚΑΪ!

Σε ό,τι αφορά στον Α’ όμιλο, τώρα, αναμφίβολα η έξοδος του ΠΑΣ Γιάννινα στη Νέα Ευκαρπία, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μακεδονικό, στις 4:00μ.μ. είναι αυτή που συγκεντρώνει τα βλέμματα…

Ενώ η «αυλαία» της 4ης αγωνιστικής πέφτει την Δευτέρα (14/10) στις 16:30, όπου θα κοντραριστούν Πανιώνιος και Αιγάλεω στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Σμύρνης (μετάδοση από Monobala.gr).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.10.2024Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β 1-3
(90' Διαμαντόπουλος – 2' πεν. Κανίς, 43' Γρόσδης, 51' Ουρτάδο)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.10.2024
ΑΕΛ – Ηρακλής 3-0
(4', 45'+1' Μωραΐτης, 80' Πασάς )
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.10.2024
Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα (15:00)
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου – Διαγόρας (15:00)
Καβάλα – Νίκη Βόλου (16:00)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.10.2024
Παναχαϊκή – Κηφισιά (16:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)
Χανιά – Παναργειακός (15:00)
Ηλιούπολη – Asteras B Aktor (15:00)
ΑΕΚ B - Καλαμάτα (12:00 / ΣΚΑΪ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.10.2024
Πανιώνιος – Αιγάλεω (16:30 / monobala.gr)

