Ο επικός διάλογος Αντετοκούνμπο με Παπανικολάου: «Είσαι ο πιο πιστός μου υποστηρικτής - Ακόμη περιμένω ένα ζευγάρι παπούτσια»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε έναν επικό διάλογο με τον Κώστα Παπανικολάου, με αφορμή τη σειρά παπουτσιών του Έλληνα NBAer και το γεγονός πως ο αρχηγός του Ολυμπιακού είναι... πιστός αγοραστής.  

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Έναν... επικό διάλογο είχαν Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κώστας Παπανικολάου, λίγες μέρες πριν μπουν στο παρκέ για την Εθνική ομάδα στο πλαίσιο του Προολυμπιακού τουρνουά.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας NBAer χαρακτήρισε τον «Παπ» πιο πιστό του υποστηρικτή, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει αγοράσει όλα τα παπούτσια της δικής του σειράς με το όνομα «Zoom Freak».

«Αυτός είναι ο νούμερο 1 υποστηρικτής μου, φοράει τα παπούτσια μου από την πρώτη μέρα. Φόρεσε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο», είπε αρχικά ο Γιάννης, για να σχολιάσει ο «Παπ» με παράπονο: «Ακόμη περιμένω ένα ζευγάρι από αυτόν».

Ο «Greek Freak», πάντως, του έδωσε δίκιο, λέγοντας: «Έχει δίκιο. Όταν παραγγέλνεις φαγητό στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα σουβλάκι, αν είσαι καλός πελάτης σου δίνουν δώρο μία coca-cola, μία Fanta, μία μπίρα. Έχει απόλυτο δίκιο».

Μάλιστα, στο τέλος έκανε και μία υπόσχεση: «Όταν βγει το έκτο παπούτσι της σειράς, θα φέρω ζευγάρια για όλη την εθνική ομάδα».
Ο Παπανικολάου πάντως δεν… πείστηκε από τα όσα έταξε ο Αντετοκούνμπο, καθώς ζήτησε να του «στείλουν αυτό το βίντεο» και αναρωτήθηκε «θα αγωνίζομαι ακόμα στην εθνική όταν βγει το έκτο παπούτσι ή θα έχω αποσυρθεί», με τον Γιάννη να τονίζει πως αυτό θα γίνει σε λίγες μέρες.

sport-fm.gr

