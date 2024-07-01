Έναν... επικό διάλογο είχαν Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κώστας Παπανικολάου, λίγες μέρες πριν μπουν στο παρκέ για την Εθνική ομάδα στο πλαίσιο του Προολυμπιακού τουρνουά.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας NBAer χαρακτήρισε τον «Παπ» πιο πιστό του υποστηρικτή, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει αγοράσει όλα τα παπούτσια της δικής του σειράς με το όνομα «Zoom Freak».

«Αυτός είναι ο νούμερο 1 υποστηρικτής μου, φοράει τα παπούτσια μου από την πρώτη μέρα. Φόρεσε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο», είπε αρχικά ο Γιάννης, για να σχολιάσει ο «Παπ» με παράπονο: «Ακόμη περιμένω ένα ζευγάρι από αυτόν».

Ο «Greek Freak», πάντως, του έδωσε δίκιο, λέγοντας: «Έχει δίκιο. Όταν παραγγέλνεις φαγητό στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα σουβλάκι, αν είσαι καλός πελάτης σου δίνουν δώρο μία coca-cola, μία Fanta, μία μπίρα. Έχει απόλυτο δίκιο».

Μάλιστα, στο τέλος έκανε και μία υπόσχεση: «Όταν βγει το έκτο παπούτσι της σειράς, θα φέρω ζευγάρια για όλη την εθνική ομάδα».

Ο Παπανικολάου πάντως δεν… πείστηκε από τα όσα έταξε ο Αντετοκούνμπο, καθώς ζήτησε να του «στείλουν αυτό το βίντεο» και αναρωτήθηκε «θα αγωνίζομαι ακόμα στην εθνική όταν βγει το έκτο παπούτσι ή θα έχω αποσυρθεί», με τον Γιάννη να τονίζει πως αυτό θα γίνει σε λίγες μέρες.

shout out to my number one supporter @K_pap16

🤣🤣 pic.twitter.com/gWjQ69uop3 — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 1, 2024

