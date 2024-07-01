«Ξεκλείδωσε» το Βέλγιο στο 85’ και έφυγε για προημιτελικά η Γαλλία

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Αγχώθηκε αλλά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Euro 2024 η Γαλλία!

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ ήταν ανώτερη καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα σε ένα Βέλγιο που αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο, δημιούργησε μπόλικες φάσεις μπροστά στην εστία του Καστέλς, αλλά χρειάστηκε ένα αυτογκόλ του Βερτόνχεν στο 85’, για να πάρει τη νίκη με 1-0 και την πρόκριση στους «8», εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία-Σλοβενία!



Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-4-2 σε ρόμβο παρέταξε τη Γαλλία ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, επιλέγοντας τον Μενιάν κάτω από τα δοκάρια, τους Κουντέ, Ουπαμεανό, Σαλιμπά και Τεό Ερναντές τετράδα στην άμυνα, τον Καντέ σε ρόλο αμυντικού χαφ, τους Τσουαμενί, Ραμπιό μπροστά του και με τον Γκριζμάν σε ρόλο δεκαριού, πίσω από Εμπαπέ και Τουράμ.

Από την άλλη, ο Τεντέσκο επέλεξε το 4-3-3, με τον Καστέλς τερματοφύλακα, τους Καστάν, Φαές, Βερτόνχεν και Τεάτ αμυντική τετράδα, τους Ονάνα, Ντε Μπρόινε και Καράσκο τριάδα στα χαφ και με τους Ντοκού, Οπεντά στα πλευρά της επίθεσης, με τον Λουκάκου πιο προωθημένο.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Γαλλία να δημιουργεί την πρώτη τελική προσπάθεια στο 2ο κιόλας λεπτό, με ένα γυριστό του Ραμπιό να μην απειλεί ιδιαίτερα τον Καστέλς, ενώ στο 6’ ο Τεάτ έψαξε με βαθιά μπαλιά τον Οπεντά, αλλά ο Μενιάν βγήκε έγκαιρα και απομάκρυνε. Αργός ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά, με τη Γαλλία να έχει μεγάλα ποσοστά κατοχής και με το Βέλγιο να περιμένει στο δικό του μισό, σωστά οργανωμένο αμυντικά.

Στο 10’ ο Γκριζμάν βρήκε λίγο χώρο και σούταρε από τα όρια της μεγάλης περιοχής, αδύναμα στην αγκαλιά του Καστέλς, ενώ στο 12’ Γκριζμάν και Κουντέ συνδυάστηκαν όμορφα, αλλά το συρτό γύρισμα του δεύτερου δεν βρήκε συμπαίκτη. Στο 14’ ο Εμπαπέ σούταρε με δύναμη από πλεονεκτική θέση, με την μπάλα να κοντράρει στον Ονάνα πριν φύγει κόρνερ, αλλά με τους διαιτητές να δίνουν άουτ και τον Καμαβινγκά να τιμωρείται με κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία.

Στο 18’ ο Τουράμ κινήθηκε σωστά στο πρώτο δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά η κεφαλιά του ήταν άστοχη, ενώ το Βέλγιο απείλησε για πρώτη φορά στο 24’, όταν ο Ντε Μπρόινε εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ από πλάγια θέση, με τον Μενιάν να αιφνιδιάζεται αλλά να αποκρούει με τα πόδια. Στο 27’ ο Ντοκού έκανε κίνηση και γύρισμα από τα αριστερά, με τον Καράσκο να σουτάρει πάνω στον Ερναντές, ενώ στο 34’ η Γαλλία έφτασε κοντά στο γκολ, όταν ο Καμαβινγκά έκανε φανταστική 40άρα μπαλιά για τον Κουντέ και εκείνος έβγαλε τη σέντρα, με τον Τουράμ να στέλνει την μπάλα λίγο άουτ με δυνατή κεφαλιά.

Οι Γάλλοι απείλησαν ξανά στο 39’, όταν ο Τσουαμενί έπιασε μακρινό σουτ-βολίδα που πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Καστέλς, ενώ οι «τρικολόρ» συνέχισαν να κυκλοφορούν διαρκώς την μπάλα, αδυνατώντας όμως να μπορούν να μπορούν να βρουν τη σωστή τελική πάσα. Ο Τσουμενί ήταν πρωταγωνιστής και στην τελευταία μεγάλη φάση του πρώτου ημιχρόνου, όταν μετά από όμορφη ατομική ενέργεια του Εμπαπέ, εκείνος σούταρε ψηλά άουτ παρότι βρέθηκε αμαρκάριστος σε πλεονεκτική θέση.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, με τη Γαλλία να συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο. Στο 49’ ο Τσουμενί απείλησε με ένα ακόμα μακρινό του σουτ, το οποίο κόντραρε στον Φαές πριν ο Καστέλς αποκρούσει σε κόρνερ, ενώ στο 51’ ο Κουντέ έκανε τη σέντρα, με την κεφαλιά του Τουράμ να περνάει άουτ. Τρία λεπτά αργότερα (54’), ο Εμπαπέ συνέκλινε όμορφα από τα αριστερά της γαλλικής επίθεσης και έπιασε φαλτσαριστό πλασέ, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από την εστία του Καστέλς.

Το Βέλγιο φάνηκε απειλητικό για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο στο 61’, όταν μετά από λάθος του Σαλιμπά, ο Ντε Μπρόινε βρήκε με υπέροχη κάθετη πάσα τον Καράσκο, αλλά εκείνος κόπηκε από τον Ερναντές, ο οποίος πανηγύρισε το εξαιρετικό του τάκλιν σα να σκόραρε! Στο 65’ ο Γκριζμάν βρήκε χώρο στα όρια της μεγάλης περιοχής, αλλά σούταρε άτσαλα και άστοχα, ενώ στο 69’ ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός έστρωσε στον Τσουαμενί, με το σουτ του να περνάει ψηλά άουτ.

Το Βέλγιο «απάντησε» στο 71’, όταν ο Λουκάκου ξεμαρκαρίστηκε όμορφα και βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Μενιάν, ενώ στο 74’ ο προωθημένος για ένα κόρνερ, Σαλιμπά, απέφυγε όμορφα τον Ντοκού, αλλά πλάσαρε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Καστέλς. Στο 78' ο Κουντέ έκανε ένα ακόμα γύρισμα, με τον Εμπαπέ να πλασάρει στην κίνηση, άστοχα, ενώ το Βέλγιο έφτασε κοντά στο γκολ στο 83', με τον Μενιάν να αποκρούει δύσκολα την προσπάθεια του Ντε Μπρόινε.

Τελικά, το νικητήριο γκολ για τη Γαλλία ήρθε στο 85', όταν ο Καντέ έκανε την κάθετη πάσα στον Κολό Μουανί και εκείνος βρήκε τρόπο να γυρίσει το σώμα του και να σουτάρει, με την μπάλα να κοντράρει στον Βερτόνχεν, πριν καταλήξει στα δίχτυα για το 1-0! Στα εναπομείναντα λεπτά οι Βέλγοι προσπάθησαν, αλλά δεν κατάφεραν να αντιδράσουν, με τη Γαλλία να πανηγυρίζει την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro 2024!

MVP: Ο Ενγκολό Καντέ πραγματοποίησε μία ακόμα κυριαρχική εμφάνιση στον άξονα της Γαλλίας! Για πολλούς ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής των «τρικολόρ» ως τώρα στο Euro 2024, ήταν σε ακόμα ένα ματς αλάνθαστος, ενώνοντας την αμυντική με τη μεσαία γραμμή της ομάδας του. Αφού τα έκανε όλα για 85 λεπτά, έβγαλε και την πάσα που οδήγησε στο μοναδικό γκολ της αναμέτρησης!

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν, 4-3-3): Μενιάν – Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Τ. Ερναντές – Καντέ, Τσουαμενί, Ραμπιό – Τουράμ (62’ Κολό Μουανί), Εμπαπέ, Γκριζμάν.

Βέλγιο (Ντομένικο Τεντέστο, 4-3-3): Καστέλς – Καστάν (89' Ντε Κέτελαρ), Φαές, Βερτόνχεν, Τεάτ – Ονάνα, Ντε Μπρόινε, Καράσκο (89' Λουκεμπάκιο) – Ντοκού, Οπεντά (63’ Μανγκαλά), Λουκάκου.

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

Γήπεδο: Merkur Spiel-Arena, Ντίσελντορφ

