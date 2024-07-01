Γερεμέγεφ: Φουριόζος στην προετοιμασία, “φωνάζει” για ευκαιρίες (vid)

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την καλοκαιρινή προετοιμασία του στην Αυστρία, ενόψει των προκριματικών για το Europa League. Στο πρώτο τους φιλικό με την Ουνιόν Χάουζ, οι “πράσινοι” ξεμούδιασαν με 14 γκολ, όπου ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ πέτυχε χατ τρικ. Ο Σουηδός φορ μπήκε με το πόδι στο “γκάζι” στην προετοιμασία. Θέλει να δείξει στον νέο του προπονητή τι μπορεί να κάνει και απ’ ότι φαίνεται, ο Ντιέγκο Αλόνσο τον έχει ξεχωρίσει. Ο 31χρονος φωνάζει ώστε να το δοθούν ευκαιρίες και ο Ισπανός τεχνικός τον άκουσε.

