Euro 2024: Oι ενδεκάδες στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Σλοβενία - Bασικοί ξανά Σπόραρ και Τσέριν, στον πάγκο ο Βέρμπιτς

Δείτε τις ενδεκάδες από τη σημαντική αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Σλοβενία για τη φάση των «16» του Euro 2024

Euro 2024
Στη «Deutsche Bank Park» της Φρανκφούρτης στρέφονται στις 22:00 τα βλέμματα για την έκτη αναμέτρηση της φάσης των «16» του Euro 2024 με την Πορτογαλία να αντιμετωπίζει τη Σλοβενία.
Περίπου μιάμιση ώρα πριν το ματς ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και ο Ματίγιαζ Κεκ ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι ομάδες τους.


Για την Πορτογαλία εκπλήξεις δεν υπάρχουν, καθώς ο Ισπανός τεχνικός δεν προχώρησε σε αλλαγές, ενώ από την άλλη πλευρά ο προπονητής της Σλοβενίας δίνει ξανά φανέλα βασικών στον Άνταμ Τσέριν και τον Άντραζ Σπόραρ του Παναθηναϊκού, την στιγμή που στον πάγκο θα είναι ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς.

Αναλυτικά:

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγκο Κόστα - Κανσέλο, Πέπε, Ρούμπεν Ντίας, Νούνο Μέντες - Παλίνια, Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες- Μπερνάρντο Σίλβα, Ραφαέλ Λεάο, Ρονάλντο
Στον πάγκο: Ρ. Πατρίσιο, Σα, Σεμέδο, Νταλότ, Γκ. Ράμος, Φέλιξ, Ντ. Περέιρα, Ινάσιο, Νέβες, Νούνες, Ρ. Νέβες, Ζότα, Αν. Σίλβα, Νέτο, Κονσεϊσάο

Σλοβενία (Mατίαζ Κεκ): Όμπλακ - Κάρνιτσικ, Ντρκούσιτς, Μπίγιολ, Μπάλκοβετς - Στογιάνοβιτς, Τσέριν, Έλσνικ, Μλάκαρ - Σπόραρ, Σέσκο

Στον πάγκο: Mπέλετς, Βέκιτς, Μπλάζιτς, Στάνκοβιτς, Βέρμπιτς, Λόβριτς, Κούρτιτς, Χόρβατ, Βίποτνικ, Τσέλαρ, Μπρέκαλο, Ζουγκέλ, Ζελίκοβιτς, Ίλιτσιτς

