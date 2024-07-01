18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Στη «Deutsche Bank Park» της Φρανκφούρτης στρέφονται στις 22:00 τα βλέμματα για την έκτη αναμέτρηση της φάσης των «16» του Euro 2024 με την Πορτογαλία να αντιμετωπίζει τη Σλοβενία.

Περίπου μιάμιση ώρα πριν το ματς ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και ο Ματίγιαζ Κεκ ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι ομάδες τους.



Για την Πορτογαλία εκπλήξεις δεν υπάρχουν, καθώς ο Ισπανός τεχνικός δεν προχώρησε σε αλλαγές, ενώ από την άλλη πλευρά ο προπονητής της Σλοβενίας δίνει ξανά φανέλα βασικών στον Άνταμ Τσέριν και τον Άντραζ Σπόραρ του Παναθηναϊκού, την στιγμή που στον πάγκο θα είναι ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς.

Αναλυτικά:

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγκο Κόστα - Κανσέλο, Πέπε, Ρούμπεν Ντίας, Νούνο Μέντες - Παλίνια, Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες- Μπερνάρντο Σίλβα, Ραφαέλ Λεάο, Ρονάλντο

Στον πάγκο: Ρ. Πατρίσιο, Σα, Σεμέδο, Νταλότ, Γκ. Ράμος, Φέλιξ, Ντ. Περέιρα, Ινάσιο, Νέβες, Νούνες, Ρ. Νέβες, Ζότα, Αν. Σίλβα, Νέτο, Κονσεϊσάο

Σλοβενία (Mατίαζ Κεκ): Όμπλακ - Κάρνιτσικ, Ντρκούσιτς, Μπίγιολ, Μπάλκοβετς - Στογιάνοβιτς, Τσέριν, Έλσνικ, Μλάκαρ - Σπόραρ, Σέσκο

Στον πάγκο: Mπέλετς, Βέκιτς, Μπλάζιτς, Στάνκοβιτς, Βέρμπιτς, Λόβριτς, Κούρτιτς, Χόρβατ, Βίποτνικ, Τσέλαρ, Μπρέκαλο, Ζουγκέλ, Ζελίκοβιτς, Ίλιτσιτς

