Στη «Deutsche Bank Park» της Φρανκφούρτης στρέφονται στις 22:00 τα βλέμματα για την έκτη αναμέτρηση της φάσης των «16» του Euro 2024 με την Πορτογαλία να αντιμετωπίζει τη Σλοβενία.
Περίπου μιάμιση ώρα πριν το ματς ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και ο Ματίγιαζ Κεκ ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι ομάδες τους.
Για την Πορτογαλία εκπλήξεις δεν υπάρχουν, καθώς ο Ισπανός τεχνικός δεν προχώρησε σε αλλαγές, ενώ από την άλλη πλευρά ο προπονητής της Σλοβενίας δίνει ξανά φανέλα βασικών στον Άνταμ Τσέριν και τον Άντραζ Σπόραρ του Παναθηναϊκού, την στιγμή που στον πάγκο θα είναι ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς.
Αναλυτικά:
Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγκο Κόστα - Κανσέλο, Πέπε, Ρούμπεν Ντίας, Νούνο Μέντες - Παλίνια, Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες- Μπερνάρντο Σίλβα, Ραφαέλ Λεάο, Ρονάλντο
Στον πάγκο: Ρ. Πατρίσιο, Σα, Σεμέδο, Νταλότ, Γκ. Ράμος, Φέλιξ, Ντ. Περέιρα, Ινάσιο, Νέβες, Νούνες, Ρ. Νέβες, Ζότα, Αν. Σίλβα, Νέτο, Κονσεϊσάο
🇵🇹 Portugal's line-up 👊#EURO2024 | #PORSVN pic.twitter.com/hUT1G0wsuj— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 1, 2024
Σλοβενία (Mατίαζ Κεκ): Όμπλακ - Κάρνιτσικ, Ντρκούσιτς, Μπίγιολ, Μπάλκοβετς - Στογιάνοβιτς, Τσέριν, Έλσνικ, Μλάκαρ - Σπόραρ, Σέσκο
Στον πάγκο: Mπέλετς, Βέκιτς, Μπλάζιτς, Στάνκοβιτς, Βέρμπιτς, Λόβριτς, Κούρτιτς, Χόρβατ, Βίποτνικ, Τσέλαρ, Μπρέκαλο, Ζουγκέλ, Ζελίκοβιτς, Ίλιτσιτς
🇸🇮 Slovenia's starting XI...#EURO2024 | #PORSVN pic.twitter.com/wKv7SVYNSZ— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 1, 2024
