Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Γιουνγκ Μπόις στο «Βάνκντορφ», στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Με τον Χρήστο Κόντη να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα των «πράσινων» κόντρα στην ελβετική ομάδα, πραγματοποιώντας οκτώ αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ματς και το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και διατηρώντας στην 11άδα μόνο τους Τουμπά, Μπακασέτα και Τετέ.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Σιώπης, Σάντσες και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Τετέ και Ζαρουρί θα βρίσκονται στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

