Ο bwin ΣΠΟΡ FM 94,6 στη Βαρκελώνη για τη μάχη του Ολυμπιακού στο Champions League

Την Τρίτη (21/10) στις 19:45 η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει ματς υψηλών απαιτήσεων και δυσκολίας απέναντι στους «μπλαουγκράνα» του Χάνζι Φλικ

bwin ΣΠΟΡ FM 94,6: Στη Βαρκελώνη για τη μάχη του Ολυμπιακού στο Champions League

Μεγάλο «ερυθρόλευκο» ραντεβού στο Champions league και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πηγαίνει Βαρκελώνη για το ματς Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός!

Την Τρίτη (21/10) στις 19:45 η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει ματς υψηλών απαιτήσεων και δυσκολίας απέναντι στους «μπλαουγκράνα» του Χάνζι Φλικ. Περιγράφει από το «Μονζουϊκ» ο Ηρακλής Αντύπας.

Μετά τη λήξη του αγώνα ακούστε σχόλια από τους δημοσιογράφους του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου και αργότερα ο λόγος περνά σε εσάς τους ακροατές.

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός αυτή την Τρίτη (21/10) στις 19:45 για τη league phase του Champions league με την δυνατή υπογραφή του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

 
Πηγή: skai.gr

