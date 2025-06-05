ΑΕΚ: Πέθανε ο Δημήτρης Χατζηχρήστος

Η οικογένεια της ΑΕΚ θρηνεί μία πολύ μεγάλη απώλεια. Ο Δημήτρης Χατζηχρήστος έφυγε από τη ζωή μετά από μία τιτάνια και άνιση μάχη με την ΠΑΕ να τον αποχαιρετά.

Ο ιδρυτής της Οriginal 21, είχε αφιερώσει τη ζωή του στη λατρεία της ΑΕΚ και υπήρξε ο καθοδηγητής χιλιάδων οπαδών που για πάνω από μισό αιώνα ήταν και παραμένουν δυναμικά παρόντες κοντά σε όλα τα τμήματα του συλλόγου, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ.

Όπως επισημαίνεται, ο Δημήτρης Χατζηχρήστος δεν έλειψε ποτέ από την πρώτη γραμμή των αγώνων για τα δίκαια της ΑΕΚ και είχε φτάσει να διατελέσει μέχρι και πρόεδρος της Ερασιτεχνικής σε πολύ δύσκολες εποχές την τριετία 2008-2011. Η αφοσίωση του στην ΑΕΚ, η προσωπικότητά του και η ηγετική του φυσιογνωμία, τού εξασφαλίζουν δικαιωματικά μία θέση μεταξύ των κορυφαίων μαχητών του αγαπημένου μας συλλόγου.

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ και σύσσωμη η οικογένεια του συλλόγου μας, συμμετέχουν στο πένθος των οικείων του. Μίμη, θα είσαι πάντα εδώ. Η μοναδική Ενωσίτικη καρδιά σου θα είναι εδώ και θα χτυπάει στο Σπίτι Μας, στη Νέα Φιλαδέλφεια» σημειώνει η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ.

