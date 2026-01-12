Μετά τον Τετέ, που ανακοινώθηκε από την Γκρέμιο, ώρα και για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, να αποτελέσει και τυπικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Ο Πολωνός τερματοφύλακας μετά από δυο χρόνια, αποχωρεί από τους «πράσινους» καθώς βρίσκεται στην Πολωνία προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του στη Βίντζεβ Λοτζ!

Σύμφωνα μάλιστα και με τα πολωνικά Μέσα, ο θηριώδης πορτιέρε, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εντός της ημέρας, θα ανακοινωθεί και εν συνεχεία θα επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για να μεταβεί στο Βόσπορο, όπου η νέα του ομάδα διανύει το στάδιο της προετοιμασίας της.

Θυμίζουμε ότι ο Ντραγκόφσκι αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024, καταγράφοντας 72 συμμετοχές, στις 25 εκ των οποίων κράτησε την εστία του ανέπαφη, ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας Betsson τη σεζόν 2023/24.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.