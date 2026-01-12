Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στην Ισπανία νικώντας με 3-2 τη Ρεάλ στον τελικό του Σούπερ Καπ στην Τζέντα.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, που αγωνίστηκε μόνο στα τελευταία 20 λεπτά λόγω τραυματισμού στο γόνατο, ήταν φανερά χολωμένος στο φινάλε του αγώνα.

Παρότι, λοιπόν, οι νικητές σχημάτισαν έναν διάδρομο για να χειροκροτήσουν τους παίκτες της «βασίλισσας» όταν πήγαν να παραλάβουν τα μετάλλια της συμμετοχής στον τελικό, ο Γάλλος σούπερ σταρ δεν είχε καμία διάθεση να ανταποδώσει τη χειρονομία.

Έτσι βλέποντας κάποιους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν την απονομή στους «μπλαουγκράνα», τους κάλεσε να αποχωρήσουν και να μην κάνουν το καθιερωμένο pasillo.

Μάλιστα, ο Εμπαπέ έδειχνε αρκετά εκνευρισμένος με τους συμπαίκτες του και τους καλούσε επίμονα να αποχωρήσουν.

💥 MAL PERDRE DE MBAPPÉ



🤬 El francès del Reial Madrid no ha volgut que els seus companys fessin el passadís al Barça



❌ Els altres jugadors l'han seguit i els blaugranes no han tingut passadís de campions#ElClàssic



📲 https://t.co/xhB56dlluh pic.twitter.com/ezq5yRCuuN — Esport3 (@esport3) January 11, 2026

