Τα ξημερώματα της Δευτέρας επέστρεψε στην Ελλάδα ο Στέφανος Ντούσκος, έχοντας στις αποσκευές του δύο νέα μετάλλια από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας της Σαγκάης.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ανέβηκε για ακόμη μία φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ ανδρών και το ασημένιο στα 500 μέτρα σπριντ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την κλάση του στο παγκόσμιο στερέωμα της κωπηλασίας.

Μαζί του ταξίδεψε ο Βασίλης Πολύμερος, πρόεδρος της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, ενώ στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν θερμά συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης.

Παρά το προχωρημένο της ώρας, βρέθηκαν στο σημείο τηλεοπτικά συνεργεία για να αποσπάσουν δηλώσεις από τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή, ο οποίος εμφανίστηκε συγκινημένος αλλά και υπερήφανος για τις νέες του επιτυχίες.

Ο 27χρονος πρωταθλητής, που το 2020 είχε χαρίσει στην Ελλάδα το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Τόκιο, συνεχίζει να εμπλουτίζει την εντυπωσιακή του πορεία με νέες διακρίσεις σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Τα τελευταία χρόνια, ο Ντούσκος έχει καταφέρει να σταθεί επάξια ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου, με σταθερές παρουσίες σε τελικούς και κατακτήσεις μεταλλίων σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

