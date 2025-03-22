Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε όσο κανείς»

Μετά από μια μεγάλη «μάχη» ο Μόντο Ντουπλάντις κατέκτησε για μια ακόμη φορά το χρυσό μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, νικώντας τον εξαιρετικό Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση κατέκτησε ένα μετάλλιο και αναδείχθηκε δευτεραθλητής κόσμου.



Ο ανίκητος Σουηδός ήταν και πάλι πρώτος, αυτή τη φορά στην Νανζίνγκ της Κίνας, ωστόσο μιλώντας σε ιστοσελίδα της χώρας του θέλησε να αναδείξει τον Έλληνα πρωταθλητή που με άλμα στα 6,05μ. κατέγραψε νέο Πανελλήνιο ρεκόρ.

Μεταξύ άλλων ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού και ρέκορντμαν του άλματος επί κοντώ ανέφερε: «Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, αλλά το σημαντικό είναι πάντα να φέρνεις ο χρυσό μετάλλιο στο σπίτι. Το 6,05 είναι η υψηλότερη επίδοση που έχει επιτευχθεί ποτέ για κάποιον που παίρνει την δεύτερη θέσει. Το επί κοντώ είναι σε… άρρωστο επίπεδο αυτή την στιγμή. Νομίζω ότι είναι μόνο καλό όλων να πιέζουμε ο ένας τον άλλον, τόσο πολύ»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.