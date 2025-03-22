Super League 2: Έσπασε τα δοκάρια η Καλαμάτα αλλά πήρε το «τρίποντο»

Η «μάχη» για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ακόμη καλά κρατεί στο Β' γκρουπ προβιβασμού της Super League 2.



Κηφισιά και Καλαμάτα συνεχίζουν με «τρίποντα» και για στην 4η αγωνιστική, με τις δύο ομάδες να χωρίζονται από μόλις έναν βαθμό.

Η Κηφισιά δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στην έδρα της Ηλιούπολης και με ένα εύκολο 3-0 παρέμεινε στην κορυφή με 33 βαθμούς. Στους 32 ακολουθεί η Καλαμάτα που κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση του Αιγάλεω με 1-0, ενώ ήταν τρομερά άστοχη, καθώς οι ποδοσφαιριστές της σημάδεψαν το δοκάρι σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις.



Η Καλαμάτα στο Αιγάλεω ήταν τρομερά άτυχη καθώς στο 8ο λεπτό ο Μόρσεϊ από ευνοϊκή θέση έστειλε την μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι του αντίπαλου κίπερ με το 0-0 να παραμένει. Το ίδιο συνέβη και στο 35' με τον Μορέιρα να εξαπολύει ένα δυνατό σουτ από απόσταση, με την μπάλα να σταματάει στο αριστερό, αυτή τη φορά, κάθετο δοκάρι.



Το δεύτερο ημίχρονο συνεχίστηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η Καλαμάτα στο 53' έφυγε στην αντεπίθεση και ο Παμλίδης βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το σουτ που επιχείρησε σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής πέτυχε και πάλι το δοκάρι στο 57' με ένα καλοζυγισμένο σουτ από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής.



Τελικά το γκολ για την Καλαμάτα ήρθε στο 67' με τον Μορέιρα να κάνει τη σέντρα από τα αριστερά και τον Μόρσεϊ ολομόναχο μέσα στην καρδιά της περιοχής, να την στέλνει με κεφαλιά στα αντίπαλα δίχτυα για το 1-0, σκορ που έμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.



Την ίδια ώρα η Κηφισιά καθάρισε γρήγορα την αναμέτρηση με την Ηλιούπολη από το πρώτο ημίχρονο. Στο 15' ο Μάναλης άνοιξε το σκορ, ενώ ο Τζίμας στο 41' διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του για το 2-0. Η χαριστική βολή για την Ηλιούπολη ήρθε από έναν δικό της ποδοσφαιριστή, καθώς στο 44' ο Αλεξόπουλος έστειλε άθελα του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδα του για το 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι στο σκορ, με τους φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν άλλη ένα «τρίποντο».



Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:



B’ ΟΜΙΛΟΣ



PLAY OFF



ΣΑΒΒΑΤΟ 22.03.2025



ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Καλαμάτα 0-1

(67' Μόρσεϊ)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Κηφισιά 0-3

(16' Μάναλης, 41' Τζίμας, 44' Αλεξόπουλος (αυτογκόλ))

ΡΕΠΟ: Πανιώνιος



PLAY OUT



ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Παναργειακός 1-0

(90+7' Μαντριγκάλ)

Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗΣ, Asteras Aktor B – Χανιά 1-2

(50' Τσιντέρα - 16' Μανουσάκης, 20' Μπαστιανός)

ΡΕΠΟ: ΑΕΚ Β



Α ΟΜΙΛΟΣ



PLAY OFF



ΚΥΡΙΑΚΗ 23.03.2025



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – ΠΟΤ Ηρακλής (11:45 /ΣΚΑΪ)

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακος (11:45/ monobala.gr)

ΡΕΠΟ: ΑΕΛ



PLAY OUT



ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – Διαγόρας (15:00)

ΡΕΠΟ: Εθνικός Νέου Κεραμιδίου



ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1): Ο αγώνας ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ θα διεξαχθεί σύμφωνα με την απόφαση 13/2025 της ΔΕΑΒ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (2): Ο αγώνας ΠΑΟΚ Β – Νίκη Βόλου αναβάλλεται λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β σε αγώνες ελληνικών εθνικών ομάδων (άρθρο 22 Παρ 4 ΚΑΠ)

