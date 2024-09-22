Ο Παναθηναϊκός «ζορίστηκε» πολύ απ’ τον Πανσερραϊκό, είχε πάλι διαστήματα στα οποία έβγαλε «αδυναμίες» δημιουργικά κι ανασταλτικά, όμως στο φινάλε «καθάρισε» για τους «πράσινους» ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη με 3-1. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός πέρασε στο γήπεδο στο 68’ στη θέση του Πελίστρι και με δύο προσωπικά γκολ στο 82’ και στο 88’, μετέτρεψε το «αγχωτικό» 1-1, στο τελικό 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Στο 10’ ο Τετέ άνοιξε το σκορ για τους «πράσινους», ενώ στο 15’ ο Μπετανκόρ έφερε το ματς στα ίσα για τα «λιοντάρια».

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς βγάζοντας έντονη επιθετικότητα απ’ τα πρώτα λεπτά κι ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη καλή ευκαιρία που δημιούργησε. Στο 10ο λεπτό, έπειτα από φάση διαρκείας έξω απ’ την περιοχή του Πανσερραϊκού και κράτημα του Μπακασέτα, η μπάλα κατέληξε στον Μλαντένοβιτς, ο οποίος έβγαλε μία χαμηλή σέντρα κι ο Τετέ από κοντά έκανε το 1-0.

Η αντίδραση των φιλοξενουμένων ήταν άμεση. Στο 13’ ο Στάικος έκανε ένα εξαιρετικό σουτ έξω απ’ την περιοχή το οποίο «έβγαλε» ο Ντραγκόφσκι και στην εξέλιξη της φάσης ο Μπετανκόρ έπιασε ένα γυριστό που έφυγε λίγο άουτ.

Στο 15’ ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε, όταν σε μία άμεση μετάβαση των παικτών του Πανσερραϊκού ο Φαρές έβγαλε εξαιρετική σέντρα προς τον Μπετανκόρ που ισοφάρισε με καρφωτή κεφαλιά. Στην ίδια φάση ο Ισπανός φορ των «λιονταριών» χτύπησε κεφάλι με κεφάλι με τον Γεντβάι και είχε μία πολύ άσχημη πτώση στο χορτάρι με τον αυχένα, με αποτέλεσμα να διακοπεί το ματς για λίγα λεπτά και να επιστρέψουν μετά από λίγο και οι δύο παίκτες με μπανταρισμένα κεφάλια.

Στο 20’ από ωραία ενέργεια του Πελίστρι και πλασέ του Μπακασέτα, ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε κι ο Ιωαννίδης δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ στο 30’ από ασίστ του Ουναΐ προς τον Μπακασέτα, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας σούταρε έξω απ’ την περιοχή λίγο άουτ.

Στο 32’ από ωραία ενέργεια του Μπετανκόρ και πλασέ του Σαλαζάρ από πλάγια θέση, ο Ντραγκόφσκι έδειξε καλά αντανακλαστικά, ενώ στο 39’ από ωραία αντεπίθεση των «πράσινων» και κάθετη πάσα του Πελίστρι προς τον Ιωαννίδη, ο Ντάβιντσον πρόλαβε να βάλει κόντρα στο τελείωμα του φορ του Παναθηναϊκού, διώχνοντας σε κόρνερ.

Στο 4 λεπτό των καθυστερήσεων έγινε μία φάση που συζητήθηκε πολύ έντονα. Σε σουτ του Ουναΐ, ο Γκουγκεσασβίλι έδιωξε ασταθώς, ο Βαγιαννίδης προσπάθησε να πάρει το «ριμπάουντ», αλλά ο Γεωργιανός γκολκίπερ της σερραϊκής ομάδας φαίνεται πως ήρθε επαφή (με γροθιά) με το κεφάλι του μπακ των «πράσινων». Ο Ευαγγέλου έδειξε αρχικά την εσχάτη των ποινών, αλλά ο VAR Ζαμπαλάς τον κάλεσε για on field review κι ο Αθηναίος ρέφερι πήρε πίσω την απόφασή του, δείχνοντας «παίζεται».

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 53’ όταν από ατομική ενέργεια του Βαγιαννίδη και διώξιμου του Ντάβιντσον, ο Μπακασέτας σούταρε από το όριο της περιοχής, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι μπλόκαρε σταθερά.

Ένα καλοτραβηγμένο φάουλ του Ουναΐ στο 56’ οδήγησε σε νέα εντυπωσιακή επέμβαση τον Γκουγκεσασβίλι, ενώ στο 78’ ο Ντραγκόφσκι έκανε πολύ καλή επέμβαση σε σουτ του Ντέλετιτς έξω απ’ την περιοχή.

Η πίεση του Παναθηναϊκού επιβραβεύτηκε στο 81’ με ένα γκολ του Φίλιπ Τζούριτσιτς. Σε γρήγορη μετάβαση των «πράσινων» ο Τετέ «έσπασε» την μπάλα στο όριο της περιοχής προς τον Σέρβο που με ένα ωραίο γωνιακά πλασέ έκανε το 2-1 για τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός είχε πλέον ξανά τον έλεγχο του αγώνα στα δικά του χέρια κι έφτασε και σε τρίτο γκολ, ξανά με τον Τζούριτσιτς στο 88ο λεπτό. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός πήρε την μπάλα πολύ έξω απ’ την περιοχή, την «κουβάλησε» αρκετά μέτρα και με έναν δεξιό «κεραυνό» έκανε το 3-1 για τους γηπεδούχους, «τελειώνοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 82’ Τζούριτσιτς - 36’ Τέρζιτς, 65’ Μπετανκόρ, 69’ Περούτσι

Αποβολές:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντιέγκο Αλόνσο): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης (68’ λ. τρ. Μπάλντοκ), Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Ουναΐ (87’ Μαξίμοβιτς), Τετέ, Μπακασέτας (76’ Γερεμέγεφ), Πελίστρι (68’ Τζούριτσιτς), Ιωαννίδης (87’ Τσέριν).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Χουάν Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι, Κουτσογούλας, Μπέργκστρομ, Ντάβιντσον, Φαρές (83’ Πεταυράκης), Στάικος, Περούτσι, Σαλαζάρ (83’ Δεληγιαννίδης), Τομάς (71’ Χατζηστραβός), Τέρζιτς (66’ Ντέλετιτς), Μπετανκόρ (71’ Γκίγκιτς).

