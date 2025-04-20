Το να είσαι επαγγελματίας αθλητής και δη στο ΝΒΑ έχει τα καλά του και τα κακά του και ο Ντεμάρ Ντε Ρόζαν συνάντησε το βράδυ της Παρασκευής (18/04) την άσχημη πλευρά. Βέβαια, η αντίδρασή του μόνο αρμόζουσα δεν ήταν, ειδκά σε έναν μπασκετμπολίστα με το βεληνεκές του.

Συγκεκριμένα, ένας οπαδός κατευθύνθηκε προς το μέρος του Αμερικανού φόργουορντ των Σακραμέντο Κινγκς σε ένα εστιατόριο σούσι και με επιθετικό τρόπο έβαλε ένα κινητό με ανοιχτό τον φακό μπροστά στο πρόσωπο του!

Ο Ντε Ρόζαν αντέδρασε και αφόυ πρώτα τον προειδοποίησε να κάνει πίσω, πήρε στη συνέχεια το κινητό και το πέταξε στο έδαφος! Μια γυναίκα που ήταν δίπλα στο συμβάν φώναξε στον αθλητή πως δεν αξίζει να δίνει σημασία στον άλλον.

Οι πληροφορίες του ΤΜΖ αναφέρουν πως στο σημείο κατέφθασε και η αστυνομία, ενώ έχει αρχίσει έρευνα για το συμβάν, ένα μέρος του οποίου έχει καταγραφεί και σε βίντεο, ενώ ο οπαδός έκανε με τη σειρά του ανάρτηση καταγγέλοντας τον Ντε Ρόζαν.

DeMar DeRozan gets into a physical altercation at a sushi restaurant.



(via @TMZ, h/t @MrBuckBuckNBA)



pic.twitter.com/QqT7v7I2uS — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 19, 2025

