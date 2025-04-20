Για ακόμα μια φορά το πόλο είναι έτοιμο να χαρίσει μεγάλες στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς η Εθνική Ελλάδος γυναικών βρίσκεται στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Tσένγκντου της Κίνας και θα παλέψει για το χρυσό κόντρα στην Ουγγαρία.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη απέκλεισε στα προημιτελικά την Ιταλία και στα ημιτελικά την Ολλανδία, έχοντας ήδη εξασφαλίσει το πρώτο μετάλλιο σε World Cup στην ιστορία της!

Η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει τις Μαγυάρες στην πρώτη φάση της διοργάνωσης που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη, με την Εθνική μας να παίρνει τη νίκη με 14-10.

Κλειδί της αναμέτρησης η άμυνα, καθώς στα δύο προηγούμενα ματς αυτή ήταν που έφερε τις προκρίσεις, με την εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου απέναντι στην χάλκινη Ολυμπιονίκη Ολλανδία να αποτελεί τον οδηγό για τον σημερινό αγώνα.

Πρώτες σκόρερ της Εθνικής είναι αυτήν την στιγμή η Μυριοκεφαλιτάκη και η Βασιλική Πλευρίτου με 7 γκολ έκαστη, ενώ κόντρα στους «οράνιε» σημαντικές βοήθειες έδωσε η MVP Τριχά, που σκόραρε 4 γκολ.

«Πάμε για το χρυσό!», δήλωσε μετά την πρόκριση στον τελικό ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης.

