Παναθηναϊκός: Μπηχτή του Ναν στην Euroleague για τον MVP

Η Euroleague πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε πως ο Έντι Ταβάρες ήταν ο MVP για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο, ο οποίος είχε κατά μέσο όρο 16,7 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 0,9 μπλοκ και 21,3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ένας οπαδός σχολίασε την ανάρτηση της Euroleague και έγραψε: «Θέλω να ξέρω γιατί ο Κέντρικ Ναν δεν έλαβε αυτή την τιμή, έχοντας υψηλότερο PIR κατά έξι μονάδες από τον Ταβάρες για αυτούς τους δύο μήνες. Μπορείς να λάβεις το MVP του μήνα μόνο μία φορά μέσα στη σεζόν;». Ο Αμερικανός σούπερσταρ του Παναθηναϊκού AKTOR είδε αυτό το σχόλιο και απάντησε: «Ναι, τι παίζει με αυτό; Μάλλον, κάποιο ανώτερο κάλεσμα».

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη στο paopantou.gr.

