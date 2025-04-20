Μπήκαν με το αριστερό στα playoffs του ΝΒΑ παρά την πολύ καλή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μπακς.

Ο Greak Freak ήταν ο κορυφαίος στην εκτός έδρας αναμέτρηση των «ελαφιών» με τους Πέισερς, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με double-double (36 πόντοι και 12 ριμπάουντ), όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές, αφού η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 117-98.

Έτσι, η ομάδα της Ιντιάνα πήρε το προβάδισμα με 1-0 στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs για την ανατολική περιφέρεια, με το δεύτερο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της ερχόμενης Τετάρτης (23/4, 02:00).

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Σιάκαμ (25π), Τέρνερ (19π) και Νέμπχαρτ (17π), ενώ για τους Μπακς, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τον Λίλαρντ, εκτός από τον Γιάννη, 15 πόντους είχε ο Γκριν και 14 ο Τρεντ.

Αμφίρροπη στο ξεκίνημά της η αναμέτρηση, με τους Πέισερς να φτιάχνουν την πρώτη διψήφια υπέρ τους διαφορά στο 33-21, με τους Μπακς να μειώνουν για το 33-25 της πρώτης περιόδου. Καταστροφικό και με κάκιστα ποσοστά ευστοχίας το δεύτερο δωδεκάλεπτο για τους Μπακς, με τους γηπεδούχους να φτιάχνουν επί μέρους σκορ 34-18 και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια όντας στο +24 (67-43)!

Η διαφορά υπέρ των Πέισερς έφτασε μέχρι και το +28 (77-49), με τους Μπακς να βρίσκουν ρυθμό και να μειώνουν σε 93-76 με τη λήξη της τρίτης περιόδου, όμως οι Πέισερς δεν έχασαν ποτέ τον έλεγχο του αγώνα και δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά από τους φιλοξενούμενους, πανηγυρίζοντας τη νίκη με το τελικό 117-98.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-25, 67-43, 93-76, 117-98

