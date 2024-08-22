Νικολακόπουλος: «Μπορεί να ανοίξουν και άλλα μεταγραφικά μέτωπα στον Ολυμπιακό»

Η μεταγραφική περίοδος μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Αναφερόμενος στις μεταγραφικές εξελίξεις, είπε ότι οι Πειραιώτες έχουν τα τεράστια θέματα των Κάρμο-Ποντένσε αλλά έχουν ανοίξει κι άλλα μέτωπα και μπορεί να ανοίξουν και άλλα περισσότερα.



Έφυγε ο Άμπι, υπάρχει πρόταση για Μπιανκόν, υπάρχει πληροφόρηση από την Αργεντινή για τη Νιούκαστλ και τον Έσε και φυσικά η κάλυψη των υπολοίπων κενών της ομάδα,ς όπως ανέφερε και στις σημερινές του δηλώσεις ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Οπότε, αναμένονται καυτές εξελίξεις σε πολλά κομμάτια του ρόστερ.

