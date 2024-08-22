Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νικολακόπουλος: «Μπορεί να ανοίξουν και άλλα μεταγραφικά μέτωπα στον Ολυμπιακό»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος

Νικολακόπουλος: «Μπορεί να ανοίξουν και άλλα μεταγραφικά μέτωπα στον Ολυμπιακό»

Η μεταγραφική περίοδος μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Αναφερόμενος στις μεταγραφικές εξελίξεις, είπε ότι οι Πειραιώτες έχουν τα τεράστια θέματα των Κάρμο-Ποντένσε αλλά έχουν ανοίξει κι άλλα μέτωπα και μπορεί να ανοίξουν και άλλα περισσότερα.

Έφυγε ο Άμπι, υπάρχει πρόταση για Μπιανκόν, υπάρχει πληροφόρηση από την Αργεντινή για τη Νιούκαστλ και τον Έσε και φυσικά η κάλυψη των υπολοίπων κενών της ομάδα,ς όπως ανέφερε και στις σημερινές του δηλώσεις ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οπότε, αναμένονται καυτές εξελίξεις σε πολλά κομμάτια του ρόστερ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark