Θύμα ληστείας ο Πιτίνο: Του έκλεψαν αναμνηστικά και ένα πανάκριβο μπουκάλι κρασί

Ο Ρικ Πιτίνο έπεσε θύμα ληστείας, καθώς άγνωστοι του έκλεψαν διάφορα αναμνηστικά αλλά και ένα πανάκριβο μπουκάλι κρασί

Δύο άνδρες που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί μπήκαν στο γραφείο του στην Καρνεσέκα Αρένα, και του έκλεψαν διάφορα αναμνηστικά συναισθηματικής αξίας αλλά και ένα πανάκριβο μπουκάλι κρασί!

«Είμαι πραγματικά αναστατωμένος. Το να μου πάρετε τα αναμνηστικά μου είναι το ένα πράγμα. Αλλά το ότι πήρατε και το εξάλιτρο Petrus Pomerol του 1985 με έχει εκνευρίσει», έγραψε στο «X» ο Πιτίνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω μπουκάλι κρασί κοστολογείται στα 90 χιλιάδες δολάρια. Τα υπόλοιπα αντικείμενα που εκλάπησαν ήταν μία μπάλα μπάσκετ, ένα ξίφος, μία μάσκα και μία ντουντούκα.

