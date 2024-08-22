Λογαριασμός
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς στην Τούμπα

Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το πρώτο ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς στην Τούμπα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να εμπιστεύεται ποδοσφαιριστές που είχε και πέρυσι στο ρόστερ.

Η ενδεκάδα:



Κοτάρσκι, Γιόνι, Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Σβαμπ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μπράντον

Στον πάγκο: Τσιφτσής, Καμαρά, Μιχαηλίδης, Τσιγγάρας, Τσάλοφ, Μουργκ, Βιεϊρίνια, Σάστρε, Θυμιάνης, Τισουντάλι, Ρ. Σοάρες, Ντεσπόντοφ
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ
