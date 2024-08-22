Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς στην Τούμπα

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το πρώτο ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς στην Τούμπα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να εμπιστεύεται ποδοσφαιριστές που είχε και πέρυσι στο ρόστερ.



Η ενδεκάδα:

Κοτάρσκι, Γιόνι, Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Σβαμπ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, ΜπράντονΤσιφτσής, Καμαρά, Μιχαηλίδης, Τσιγγάρας, Τσάλοφ, Μουργκ, Βιεϊρίνια, Σάστρε, Θυμιάνης, Τισουντάλι, Ρ. Σοάρες, Ντεσπόντοφ

