Ανακοίνωσε sold out με Παναθηναϊκό η Λανς

Κατάμεστο θα είναι το «Φελίξ Μπολάρ» απόψε, με τη Λανς να κάνει γνωστό ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό.  

Με τον… 12ο παίκτη στο πλευρό της θα αντιμετωπίσει η Λανς σήμερα (22/08), στις 22:00, τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Conference League.

Και αυτό γιατί, όπως έκανε επίσημα γνωστό η γαλλική ομάδα, υπήρξε sold out για την αναμέτρηση κόντρα στο «τριφύλλι», το οποίο μάλιστα ήταν και το 49ο συνεχόμενο της!

Με τη Λανς να ποντάρει πολλά στη δύναμη της έδρας σε ό,τι αφορά στην υπόθεση πρόκριση, δεδομένου ότι την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτεί την Αθήνα και το Ολυμπιακό στάδιο, για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

