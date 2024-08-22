Ανακοίνωσε sold out με Παναθηναϊκό η Λανς

Με τον… 12ο παίκτη στο πλευρό της θα αντιμετωπίσει η Λανς σήμερα (22/08), στις 22:00, τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Conference League.

Και αυτό γιατί, όπως έκανε επίσημα γνωστό η γαλλική ομάδα, υπήρξε sold out για την αναμέτρηση κόντρα στο «τριφύλλι», το οποίο μάλιστα ήταν και το 49ο συνεχόμενο της!

Με τη Λανς να ποντάρει πολλά στη δύναμη της έδρας σε ό,τι αφορά στην υπόθεση πρόκριση, δεδομένου ότι την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτεί την Αθήνα και το Ολυμπιακό στάδιο, για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Une ambiance qui a du 𝑃𝑎𝑛𝑎che ! ❤💛



4⃣9⃣e guichets fermés consécutif en rencontres officielles #FiersDEtreLensois #PAO pic.twitter.com/agMZpatcuf — Racing Club de Lens (@RCLens) August 22, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.