Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας στάθηκε στο θέμα του Ιμπόρα, λέγοντας ότι η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί τις τελευταίες ημέρες, υπάρχουν πιθανότητες και γενικά είναι ανοικτό να παραμείνει ο Ισπανός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι, όμως, ακόμα κάτι σίγουρο. Υπάρχει και η Λεβάντε, που τον θέλει, αλλά δεν έχει βρει ακόμα λύση στα προβλήματα Financial Fair Play που αντιμετωπίζει.

Ενόψει των εκλογών για την προεδρία στη Λίγκα, είπε ότι έχουν ήδη δημοσιευτεί πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, κάτι που δεν έχει διαψευστεί. Οπότε άμεσα, ενδεχομένως και απόψε, θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά του ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. «Αν θέσει υποψηφιότητα, θα γίνει πρόεδρος της Λίγκας…», εκτίμησε.

