Βίρτους Μπολόνια: Συμφώνησε και συνεχίζει ο Μπελινέλι

Σε προφορική συμφωνία με την Βίρτους Μπολόνια για συμβόλαιο ενός ακόμη έτους ήρθε ο Μάρκο Μπελινέλι. Ο 38χρονος σούτινγκ γκαρντ έδωσε τα χέρια με τον τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Λούκα Μπαράλντι.

Ο Ιταλός άσος έκανε μια εξαιρετική σεζόν έχοντας 14,1 πόντους (38,2% στα τρίποντα), 1,7 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 9,2 στην αξιολόγηση σε 22:45 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

