Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νίκησε, ξεκουράστηκε και αρχίζει να σκέφτεται τον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ

Ο Ματίας Αλμέιδα θα ξαναδεί εντός της ημέρας τους ποδοσφαιριστές του στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ ώστε ν' αρχίσει η προετοιμασία ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό   

AEK

Μπορεί οι συνθήκες για λίγη ώρα να έγιναν φοβερά αντίξοες το βράδυ της Κυριακής με την ισχυρή νεροποντή και το χαλάζι, ωστόσο, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε κόντρα στην Athens Kallithea (2-0), να εμφανιστεί σοβαρή και ώριμη και να πάει, πλέον, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με εξαιρετική ψυχολογία.

Ο Ματίας Αλμέιδα έδωσε κανονικά το ρεπό στους ποδοσφαιριστές του τη Δευτέρα, τους άφησε να πάρουν τις ανάσες τους και από σήμερα (14/01) επιστρέφουν όλοι στα Σπάτα για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει της κόντρας με το «τριφύλλι» του Ρουί Βιτόρια.

Ο Πελάδο ξέρει ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς λόγω της αποβολής του, ωστόσο, επανέρχεται στα πλάνα του ο Σταύρος Πήλιος, έχοντας εκτίσει τη δική του τιμωρία. Αμφίβολοι θεωρούνται οι Ντομαγκόι Βίντα, Άρνολντ Μουκουντί και Αλεξάντερ Κάλενς, ωστόσο, υπάρχουν μπροστά αρκετές μέρες για να φανεί αν τελικά θα προλάβουν το ματς που είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 της Κυριακής στο ΟΑΚΑ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark