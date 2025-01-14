Νίκησε, ξεκουράστηκε και αρχίζει να σκέφτεται τον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ

Μπορεί οι συνθήκες για λίγη ώρα να έγιναν φοβερά αντίξοες το βράδυ της Κυριακής με την ισχυρή νεροποντή και το χαλάζι, ωστόσο, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε κόντρα στην Athens Kallithea (2-0), να εμφανιστεί σοβαρή και ώριμη και να πάει, πλέον, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με εξαιρετική ψυχολογία.

Ο Ματίας Αλμέιδα έδωσε κανονικά το ρεπό στους ποδοσφαιριστές του τη Δευτέρα, τους άφησε να πάρουν τις ανάσες τους και από σήμερα (14/01) επιστρέφουν όλοι στα Σπάτα για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει της κόντρας με το «τριφύλλι» του Ρουί Βιτόρια.

Ο Πελάδο ξέρει ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς λόγω της αποβολής του, ωστόσο, επανέρχεται στα πλάνα του ο Σταύρος Πήλιος, έχοντας εκτίσει τη δική του τιμωρία. Αμφίβολοι θεωρούνται οι Ντομαγκόι Βίντα, Άρνολντ Μουκουντί και Αλεξάντερ Κάλενς, ωστόσο, υπάρχουν μπροστά αρκετές μέρες για να φανεί αν τελικά θα προλάβουν το ματς που είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 της Κυριακής στο ΟΑΚΑ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.