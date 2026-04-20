Γιαννακόπουλος: «Προτιμώ Ολυμπιακό στα Playoffs, δεν μας περνάει σε πέντε παιχνίδια»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει μάχη Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού πριν το Final-4 της Αθήνας και εξήγησε γιατί ιδανικά θα έβλεπε με χαρά το ζευγάρωμα του «τριφυλλιού» με τους Πειραιώτες στα Playoffs της φετινής Euroleague!

Σε live που έκανε στα social media με ερωτήσεις από τους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είπε χαρακτηριστικά:

«Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό. Σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, ενώ σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν. Να τους πετάξουμε έξω μια και καλή, καναπέδες έχουμε πολλούς».

Υπενθυμίζεται, φυσικά, πως για να υπάρξει ελληνική κόντρα πριν το Final-4, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να ηττηθεί από τη Μονακό την Τρίτη και πάρει νίκη την προσεχή Παρασκευή απέναντι στον ηττημένο του Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας στο «T-Center Athens».



