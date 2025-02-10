Νεϊμάρ: Μακριά από τον καλό του εαυτό στο 1ο ματς ως βασικός με τη Σάντος

Λίγες μέρες μετά το ντεμπούτο του ως αλλαγή, ο Νεϊμάρ αγωνίστηκε ως βασικός με τη Σάντος, αλλά μάλλον απογοήτευσε. Ο 33χρονος σταρ ήταν στην αρχική ενδεκάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Νοβοριζοντίνο για το πρωτάθλημα Παουλίστα (0-0).



Ήταν το πρώτο του παιχνίδι ως βασικός μετά από 481 μέρες και ο Νεϊμάρ έδειξε πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό. Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Παρί έχασε 24 κατοχές και ολοκλήρωσε μόλις μία ντρίμπλα από οκτώ προσπάθειες. Κέρδισε επίσης μόνο 4 από τις 16 μονομαχίες που έδωσε και κατάφερε να ολοκληρώσει τις 22 από τις 28 πάσες που επιχείρησε, ήτοι το 79%.



«Πολύπλοκο γήπεδο και δύσκολος αγώνας. Η θυσία όλων αξίζει τον κόπο, τώρα είναι η ώρα να ξεκουραστούμε γιατί θα υπάρξει άλλος αγώνας την Τετάρτη. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ για την αγάπη, νέοι ορίζοντες», ανέφερε ο Νεϊμάρ, που αντικαταστάθηκε στο 75ο λεπτό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.