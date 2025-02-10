Στον προπονητή του Asteras AKTOR, Σάββα Παντελίδη, ανήκει ο επαγγελματικός χώρος, στον οποίο εισέβαλαν το βράδυ της Κυριακής τέσσερις κουκουλοφόροι, σύμφωνα με το dikisports.blogspot.com.

Πρόκειται για καφέ-εστιατόριο που βρίσκεται στον Πειραιά. Στο παρελθόν είχε γίνει ανάλογη ενέργεια, με αποτέλεσμα πάλι να προκληθούν ζημιές.

Και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες μίλησαν απαξιωτικά για τον Έλληνα προπονητή, παρότι είχε πετυχημένα αποτελέσματα με την ομάδα του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών μιλούν για «χτύπημα της μαφίας του ποδοσφαίρου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.