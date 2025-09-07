Τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση που είχε ο ίδιος από τη διαιτησία εξέφρασε ο Γιουσούφ Νούρκιτς μετά τον αποκλεισμό της Βοσνίας από την Πολωνία στους «16» του Ευρωμπάσκετ.

«Δεν θέλω να πω πολλά. Όμως όταν βλέπεις πόσους πόντους έβαλα κοντά στο καλάθι και πόσα λίγα φάουλ κέρδισα, καταλαβαίνεις. Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα», τόνισε ο σέντερ των Τζαζ, που είχε 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

«Ήμασταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά ο τραυμαρισμός του Ρόμπερσον μάς επηρέασε. Νομίζω ότι δεν θα ήταν άδικο αν είχαμε κερδίσει, αλλά δεν μπορώ να είμαι θυμωμένος με κανέναν. Είμαι περήφανος για την προσπάθεια της ομάδας. Ελπίζω όλοι να συνεχίσουμε να παίζουμε ως ένα γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε», πρόσθεσε ο Βόσνιος άσος.

