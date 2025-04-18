Νέα μεγάλη εμπορική συμφωνία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Μια ακόμη σπουδαία εμπορική συμφωνία έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ των Μπακς έγινε ο νέος επίσημος πρεσβευτής του επίσημου συνεργάτη λιπαντικών κινητήρα του NBA και του WNBA, Castrol.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών υπεγράφη μέχρι τη σεζόν 2025-2026 και θα αρχίσει με μια νέα καμπάνια που θα κάνει το «ντεμπούτο» της κατά τη διάρκεια των playoffs, που αρχίζουν το Μεγάλο Σάββατο (19/4).

Ο 30χρονος άσος είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός αθλητής που εκπροσωπεί τη μάρκα λαδιών. Το 2009, ο Κριστάνο Ρονάλντο ήταν ο παγκόσμιος πρεσβευτής του Castrol μέχρι το 2011. Εκτός από τον Castrol, ο Έλληνας μπασκετμπολίστας θα εκπροσωπήσει και τα TravelCenters of America ως πρεσβευτής.

«Όταν αναπολώ τις πρώτες μου μέρες πριν μπω στο ΝΒΑ και όλα όσα προσπάθησα να επιτύχω τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη είναι δυνατή αν συνεχίσεις να προχωράς. Είμαι ενθουσιασμένος για το ταξίδι μου με την Castrol για να μοιραστώ την ιστορία μου και να εμπνεύσω άλλους να αναπτύξουν τη δική τους πορεία προόδου», είπε ο Αντετοκούνμπο, ενώ ο Αντρέας Οσμπαρ, διευθύνων Σύμβουλος της Castrol Americas, δήλωσε: «Ως ένας από τους πιο εμπνευσμένους αθλητές στον κόσμο, η ιστορία της αποφασιστικότητας και της επιτυχίας του Γιάννη συμβαδίζει απόλυτα με τη δέσμευσή μας να οδηγούμε την καινοτομία και την αριστεία. Είναι σωστό να παρουσιάσουμε τον Γιάννη ως μέρος της οικογένειας Castrol μας ενόψει της πιο ενεργητικής στιγμής της σεζόν».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.