Το ζευγάρι που τόλμησε μια νέα ζωή στην Εύβοια

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε στην Κύμη και πιο συγκεκριμένα στην Άνω Ποταμία, εκεί όπου ένα ζευγάρι από την Αθήνα αποφάσισε να μετακομίσει στο χωριό.

Εκεί άνοιξαν το δικό τους καφενείο και πιο συγκεκριμένα ένα συνεργατικό καφενείο με στόχο ο κόσμος του χωριού να μην έχει τίποτα να ζηλέψει από τους κατοίκους της Αθήνας.

Τα δύο παιδιά μας μίλησαν για την αποκέντρωση, αλλά και για το πως είναι μια νέα αρχή στο χωριό σε τόσο μικρή ηλικία. Το καφενείο ήταν γεμάτο, με τους επισκέπτες να τονίζουν ότι τα παιδιά έφεραν στο χωριό έναν νέο αέρα.

Πηγή: skai.gr

