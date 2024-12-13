Νέα εποχή στην Έβερτον: Εγκρίθηκε η εξαγορά της από τον Όμιλο Φρέντκιν

Η μεγάλη στιγμή για την Έβερτον έφτασε και τυπικά.

Όπως γνωστοποίησαν τα αγγλικά ΜΜΕ, ο Όμιλος Φρέντκιν, πήρε την έγκριση από την Premier League προκειμένου να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του συλλόγου με τη συμφωνία να ανακοινώνεται επίσημα τις προσεχείς ημέρες.

Οι τύχες της ομάδας κρέμονταν από μια κλωστή, αφού ο Φαρχάντ Μοσίρι, που την είχε αναλάβει το 2016, την έβγαλε στο σφυρί. Θυμίζουμε ότι ο όμιλος Φρέντκιν είχε εξαγοράσει το 94,1% των μετοχών των «ζαχαρωτών».

Να σημειωθεί ότι ο ίδιος όμιλος έχει στην κατοχή του μεταξύ άλλων τη Ρόμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.