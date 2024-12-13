Γιοβάνοβιτς: Θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να βρεθούμε στο Μουντιάλ

Μήνυμα έστειλε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την κλήρωση της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός χαρακτήρισε δυνατές τις αντιπάλους της γαλανόλευκης (ηττημένο του Πορτογαλία-Δανία, Σκωτία, Λευκορωσία) και έδωσε την υπόσχεση ότι η Ελλάδα θα κάνει μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει 12 χρόνια μετά στο Μουντιάλ.

«Είναι ένας όμιλος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δυνατές ομάδες, κάτι άλλωστε που το περιμέναμε. Έτσι είναι πάντα οι κληρώσεις στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ, θα γίνουν ενδιαφέροντα παιχνίδια για τον κόσμο που θα μας ακολουθήσει σε αυτή την πορεία και στόχος μας είναι να είμαστε στις ομάδες που θα πάρουν μέρος στα τελικά του Μουντιάλ. Θέλουμε πολύ να βρεθούμε μετά από 12 χρόνια και πάλι εκεί και θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να το καταφέρουμε», επεσήμανε ο Σέρβος προπονητής.

