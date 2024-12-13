Η κλήρωση των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε και η Ελλάδα γνωρίζει πλέον τα «εμπόδια» που θα πρέπει να ξεπεράσει για να βρεθεί και πάλι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά το 2014 και την εξαιρετική πορεία που πραγματοποίησε στη Βραζιλία.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που τοποθετήθηκε στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, θα αναμετρηθεί από το 1ο γκρουπ με τον ηττημένο του Πορτογαλία-Δανία, από τα Play Offs του Nations League με τη δική τους «μονομαχία» να πραγματοποιείται στις 20 και ο επαναληπτικός στις 23 Μαρτίου. Από το 3ο γκρουπ κληρώθηκε με την Σκωτία, ενώ από το 4ο της έτυχε η Λευκορωσία.

Ένας όμιλος τεσσάρων ομάδων, στον οποίο η Εθνική Ελλάδος θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει την εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε στο Nations League, με στόχο βεβαίως την πρόκριση στο Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά.

Ο ηττημένος από το Πορτογαλία-Δανία

Η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει τον χαμένο από το ζευγάρι Πορτογαλία-Δανία, με την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο να αποτελεί το απόλυτο φαβορί, κάτι που πολύ πιθανόν να στείλει τη Δανία στην… αγκαλιά μας.

Οι Πορτογάλοι προέρχονται από ένα μέτριο Euro στο οποίο κατάφεραν να φτάσουν με χαρακτηριστική δυσκολία έως τα προημιτελικά, αποκλείοντας στη διαδικασία των πέναλτι τη Σλοβενία. Στους «8» όμως έπεσαν πάνω στη Γαλλία, η οποία αν και ήταν πολύ μακριά από τα στάνταρ της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά επικρατώντας με 5-3 στα πέναλτι (0-0 κανονική διάρκεια) στέλνοντας την Πορτογαλία στο… σπίτι της.

Στο Nations League όμως η ιστορία ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς σε έναν όμιλο με Κροατία, Πολωνία και Σκωτία τερμάτισαν με άνεση στην πρώτη θέση και αήττητοι με 14 βαθμούς, ενώ η δεύτερη Κροατία είχε μόλις 8.

Οι αστέρες της Πορτογαλίας δεν χρειάζονται συστάσεις, από τον απόλυτο «record man» Κριστιάνο Ρονάλντο, στον σούπερ σταρ της Μίλαν, Ράφαελ Λεάο και τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες, μεταξύ άλλων.

Πιο πιθανό βέβαια είναι να αναμετρηθούμε με την Δανία, που είναι πιο κοντά στα… κυβικά μας.

Στο Euro που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, η Δανία δεν κατάφερε να σημειώσει κάποια νίκη και με τρεις ισοπαλίες στον όμιλο της, απέναντι σε Σλοβενία (1-1), Αγγλία (1-1) και Σερβία (0-0), πέρασε στον επόμενο γύρο δίχως να εντυπωσιάσει. Εκεί όμως συνάντησε την Γερμανία και ηττήθηκε με κάτω τα χέρια 2-0, αποχωρώντας από τη διοργάνωση με γοργές διαδικασίες.

Στο Nations League οι Δανοί βρισκόντουσαν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και με αρκετά εντυπωσιακές εμφανίσεις κατάφεραν να καπαρώσουν τη δεύτερη θέση με οκτώ βαθμούς, αφήνοντας την πρωτιά στην υπερηχητική Ισπανία στους 14. Από κάτω της όμως βρέθηκαν η Σερβία με την Ελβετία, κάτι που μας δείχνει πως δεν είναι μία ομάδα της… πλάκας και θέλει μεγάλη προσοχή από την Εθνική όταν και αν βρεθούν τελικά αντιμέτωπες.

Όσον αφορά το ρόστερ της Δανίας, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ράσμους Χόιλουντ, ξεχωρίζει μακράν από τον δεύτερο, με τον Δανό να είναι εξαιρετικά επικίνδυνος μπροστά από την αντίπαλη εστία. Ο «μετρονόμος» της μεσαίας γραμμής είναι ο Μόρτεν Χιούλμαντ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας που βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση τα τελευταία χρόνια με τα «λιοντάρια» της Πορτογαλίας. Ενώ και ο Μίκελ Ντάμσγκαρντ της Μπρέντφορντ με τις φετινές εμφανίσεις του στην Αγγλία, δείχνει πως θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της εθνικής του ομάδας σε αυτά τα προκριματικά.

Σκωτία

Το Euro της Σκωτίας ήταν καταστροφικό, με την ομάδα του Στιβ Κλαρκ να μην καταφέρνει να περάσει ούτε τη φάση των ομίλων, συλλέγοντας μόλις έναν βαθμό με την ισοπαλία απέναντι στην Ελβετία (1-1). Με την οικοδέσποινα Γερμανία υπέστη διασυρμό με πεντάρα (5-1), ενώ δεν μπόρεσε να πάρει κάτι ούτε από την Ουγγαρία (1-0) και επέστρεψε άμεσα στο «Νησί» με σκυφτό το κεφάλι.

Στο Nations League η πορεία της ήταν αρκετά πιο ικανοποιητική και σε έναν όμιλο με Πορτογαλία, Κροατία και Πολωνία μάζεψε επτά βαθμούς και τερμάτισε στη 3η θέση αφήνοντας στον πάτο της βαθμολογίας τους Πολωνούς.

Οι Σκωτσέζοι που ξεχωρίζουν είναι σαφώς ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ που κάνει πράγματα και θαύματα στην παρθενική του σεζόν στην Ιταλία με τη φανέλα της Νάπολι, αλλά και ο Τζον ΜακΓκιν, με τον αρχηγό της Άστον Βίλα να είναι μία σταθερή δύναμη στην Premier League τα τελευταία χρόνια, ενώ ο Ουνάι Έμερι δεν τον κουνάει από το βασικό σχήμα της ομάδας του.

Λευκορωσία

Τελευταία ομάδα του ομίλου είναι η σαφώς και πιο αδύναμη απ’ όλες Λευκορωσία, η οποία ακόμη δεν έχει καταφέρει να καταγράψει την πρώτη της συμμετοχή σε μία μεγάλη διοργάνωση.

Στο Nations League που ολοκληρώθηκε, πέτυχε μόλις μία νίκη απέναντι στο Λουξεμβούργο (1-0) και σε έναν όμιλο με Βόρεια Ιρλανδία και Βουλγαρία, έμεινε μόλις στους επτά βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 3η θέση.

Από πλευράς ρόστερ η Λευκορωσία δεν έχει κάποιο αστέρι, καθώς ο τερματοφύλακας της Ντιναμό Μινσκ, Φίντορ Λαπουκόφ, αποτελεί τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή της χώρας, με χρηματιστηριακή αξία του ενός εκατομμυρίου.

