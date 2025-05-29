NBA: Βασιλιάδες της Δύσης οι Θάντερ, αποτελείωσαν τους Τίμπεργουλβς

Πάρτι στην Οκλαχόμα για την ομαδάρα με τα γαλάζια!



Οι Θάντερ πήγαν σε έναν θεωρητικά δύσκολο πέμπτο τελικό της Δύσης κόντρα στους Τίμπεργουλβς τον οποίο και μετέτρεψαν σε... πάρτι! Και αυτό γιατί ισοπέδωσαν με εκκωφαντική τριαντάρα την ομάδα από τη Μινεσότα (124-94) και μετά το πρωτάθλημα της περιφέρειας, πάνε για τη μεγάλη κούπα του ΝΒΑ, όπου θα περιμένουν Νικς ή Πέισερς.

Επιστροφή σε τελικούς μετά το 2012 για την Οκλαχόμα, η οποία είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Ο Καναδός γκαρντ ήταν ξανά μαγευτικός με 34 πόντους και παρέλαβε μάλιστα και το «Magic Johnson Τrophy»! Φοβερός και ο Τσετ Χόλμγκρεν με 22 πόντους, εξαιρετικός ξανά και ο Τζέιλεν Γουίλιαμς που πέτυχε 19 πόντους!



Μόνο ο Tζούλιους Ραντλ διασώθηκε από το «ναυάγιο» των Τίμπεργουλβς, τελειώνοντας το ματς με 24 πόντους και πέντε ριμπάουντ, 19 πόντους από τον άστοχο, Άντονι Έντουαρντς, προσπάθησε ο Ναζ Ριντ, που είχε 11 μαζί με τον Σάνον.

