Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βασιλιάδες της Δύσης οι Θάντερ, αποτελείωσαν με τριαντάρα τους Τίμπεργουλβς και προκρίθηκαν στους τελικούς του ΝΒΑ

Μυθικοί Θάντερ επέστρεψαν στους τελικούς του ΝΒΑ! Η ομάδα της Οκλαχόμα, ισοπέδωσε τους Τίμπεργουλβς έκανε το 4-1 στη σειρά και πήρε την κούπα στη Δύση

NBA: Βασιλιάδες της Δύσης οι Θάντερ, αποτελείωσαν τους Τίμπεργουλβς

Πάρτι στην Οκλαχόμα για την ομαδάρα με τα γαλάζια!

Οι Θάντερ πήγαν σε έναν θεωρητικά δύσκολο πέμπτο τελικό της Δύσης κόντρα στους Τίμπεργουλβς τον οποίο και μετέτρεψαν σε... πάρτι! Και αυτό γιατί ισοπέδωσαν με εκκωφαντική τριαντάρα την ομάδα από τη Μινεσότα (124-94) και μετά το πρωτάθλημα της περιφέρειας, πάνε για τη μεγάλη κούπα του ΝΒΑ, όπου θα περιμένουν Νικς ή Πέισερς.

Επιστροφή σε τελικούς μετά το 2012 για την Οκλαχόμα, η οποία είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Ο Καναδός γκαρντ ήταν ξανά μαγευτικός με 34 πόντους και παρέλαβε μάλιστα και το «Magic Johnson Τrophy»! Φοβερός και ο Τσετ Χόλμγκρεν με 22 πόντους, εξαιρετικός ξανά και ο Τζέιλεν Γουίλιαμς που πέτυχε 19 πόντους!

Μόνο ο Tζούλιους Ραντλ διασώθηκε από το «ναυάγιο» των Τίμπεργουλβς, τελειώνοντας το ματς με 24 πόντους και πέντε ριμπάουντ, 19 πόντους από τον άστοχο, Άντονι Έντουαρντς, προσπάθησε ο Ναζ Ριντ, που είχε 11 μαζί με τον Σάνον.

Επιστροφή σε τελικούς μετά το 2012 για την Οκλαχόμα, η οποία είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Ο Καναδός γκαρντ ήταν ξανά μαγευτικός με 34 πόντους και παρέλαβε μάλιστα και το «Magic Johnson Τrophy»! Φοβερός και ο Τσετ Χόλμγκρεν με 22 πόντους, εξαιρετικός ξανά και ο Τζέιλεν Γουίλιαμς που πέτυχε 19 πόντους!

Μόνο ο Tζούλιους Ραντλ διασώθηκε από το «ναυάγιο» των Τίμπεργουλβς, τελειώνοντας το ματς με 24 πόντους και πέντε ριμπάουντ, 19 πόντους από τον άστοχο, Άντονι Έντουαρντς, προσπάθησε ο Ναζ Ριντ, που είχε 11 μαζί με τον Σάνον. 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark