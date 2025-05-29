Conference League: Έγραψε Ιστορία η Τσέλσι - Πήρε το τρόπαιο με το εμφατικό 4-1 επί της Μπέτις

Μπορεί να «πέταξε» ένα ημίχρονο... στα σκουπίδια, ωστόσο, η ποιότητα των παικτών της Τσέλσι και οι αλλαγές του Εντσο Μαρέσκα στο δεύτερο μέρος έφεραν την ολική ανατροπή και τον θρίαμβο των Λονδρέζων με το εμφατικό 4-1 επί της εξαιρετικής στο πρώτο 45λεπτο, Μπέτις, στον τελικό του Conference League του Βρότσλαβ.

Ο Ιταλός τεχνικός, λίγες ημέρες αφότου οδήγησε τους «μπλε» στη League Phase του Champions League μέσω της Premier League, κατάφερε μαζί τους να γράψει Ιστορία, μιας και η Τσέλσι έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά και τα τέσσερα τρόπαια των διοργανώσεων που έχει διοργανώσει η UEFA (είχαν προηγηθεί τα δύο Champions League του 2012 και 2021, τα δύο Κύπελλα Κυπελλούχων του 1970 και 1997 και τα ισάριθμα στο Europa League το 2013 και 2019).

Η Μπέτις μπήκε πολύ δυνατά στο ματς απέναντι σε μία «υπνωτισμένη» Τσέλσι, που πίστεψε ότι μόνο και μόνο με τον τίτλο του φαβορί που είχε, θα έφτανε πρώτη στο γκολ. Και δεν άργησαν καθόλου οι Ανδαλουσιάνοι να πάρουν αυτό που δικαιούνταν. Από την εξαιρετική πάσα του Ίσκο στον Εζαλζουλί, ο Μαροκινός με άψογο τελείωμα άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό (1-0), με τους Λονδρέζους να τα δείχνουν χαμένα.

Το συγκρότημα του Μανουέλ Πελεγκρίνι θα μπορούσε να είχε πετύχει και δεύτερο γκολ στο 20΄, αλλά το πόδι αμυντικού της Τσέλσι άλλαξε την πορεία της μπάλας όσο χρειαζόταν μετά το κοντινό σουτ του Μπάρτρα κι αυτή κατέληξε κόρνερ. Άλλη μεγάλη φάση δεν έγινε στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους μπροστά από τις δύο εστίες, με την Μπέτις να ελέγχει απόλυτα τον αγώνα παρά την επιθετικότητα που ανέπτυξε η Τσέλσι στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου.

Ο Έντσο Μαρέσκα είδε ότι το σχήμα του πρώτου μέρους δεν απέδιδε και στα πρώτα 15 λεπτά του δεύτερου μέρους έκανε τρεις αλλαγές. Οι «μπλε» χωρίς να είναι καθόλου απειλητικοί, όσο περνούσε η ώρα ανέβαζαν την πίεσή τους με στόχο να ισοφαρίσουν. Απέναντι σε μία Μπέτις, που μετά την αναγκαστική αλλαγή του Εζαλζουλί αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει και να μην μπορεί να βγει από την άμυνά της...

Η ποδοσφαιρική κλάση του Κόουλ Πάλμερ ήταν αυτή που έφερε τα πάνω κάτω στον τελικό, μέσα σε έξι λεπτά. Από δύο ασίστ του Άγγλου διεθνούς «μαέστρου», στο 65' και 70', ο Έντσο Φερνάντες με κεφαλιά και ο Νίκολας Τζάκσον με το στήθος έφεραν την Τσέλσι σε «θέση οδηγού» μπροστά στους εκστασιασμένους οπαδούς της.

Ο τελικός ολοκληρώθηκε στο 83', όταν ο Σάντσο με εξαιρετικό σουτ από πλάγια στην περιοχή «έγραψε» το 3-1, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καϊσέδο έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα».

ΜΠΕΤΙΣ (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Αντριάν, Καρντόσο (85' Λο Σέλσο), Μπάρτρα, Νατάν, Σαμπαλί, Φορνάλς (85' Αλτιμίρα), Ίσκο, Ροντρίγκες (46' Περό), Άντονι, Μπακαμπού (72' Ρουϊμπάλ), Εζαλζουλί (53' λ.τρ. Χεσούς Ροντρίγκες)

ΤΣΕΛΣΙ (Έντσο Μαρέσκα): Γιόργκενσεν, Γκουστό (46' Τζέιμς), Τσαλόμπα, Μπαντιασίλ (61' Κόλγουϊλ), Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Φερνάντες, Νέτο (61' Σάντσο), Πάλμερ (87' Γκουϊού), Μαντουέκε, Τζάκσον (80' Ντιούσμπερι-Χολ)

