Με τρεις Έλληνες η λίστα της Tuttosport για το βραβείο Golden Boy

Η Tuttosport δημοσίευσε τη λίστα με τους 100 υποψηφίους για το βραβείο Golden Boy και σε αυτήν, εντοπίζουμε τρεις Έλληνες

Καρέτσας

Όχι ένας, όχι δύο αλλά τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές εντοπίζονται στη λίστα με τους 100 υποψηφίους για το βραβείο Golden Boy, που δημοσίευσε η Tuttosport.

Συγκεκριμένα, στην τελική επιλογή, εντοπίζονται οι Κωνσταντίνος Καρέτσας (Νο82)Μπάμπης Κωστούλας (Νο52) και Χρήστος Μουζακίτης (Νο23).

Ρίχνοντας μια ματιά στις πρώτες θέσεις, βρίσκουμε τον περσινό νικητή, Λαμίν Γιαμάλ, καθώς και ποδοσφαιριστές όπως ο Κουμπαρσί, ο Ντουέ, ο Λιούις-Σκέλι και ο Ζαΐρ-Εμερί - με τον σταρ της Μπαρτσελόνα πάντως να μην μπορεί να κερδίσει ξανά.

Πηγή: sport-fm.gr

