NBA: Πήρε το βραβείο του MVP των τελικών της Δύσης ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ νίκησαν με 124-94 τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Game 5 των Τελικών της Δυτικής Περιφέρειας, «σφραγίζοντας» τη σειρά με 4-1 και εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στους Τελικούς του ΝΒΑ.



Κάτι το οποίο συνέβη με την σφραγίδα του Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος ήταν… απολαυστικός σε όλη τη σειρά και - απολύτως δικαιολογημένα - αναδείχθηκε MVP των Τελικών της Δύσης!

Οι αριθμοί του Καναδού γκαρντ… μιλούν από μόνοι τους: 31.4 πόντοι, 5.2 ριμπάουντ, 8.2 ασίστ και 1.8 κλεψίματα μέσο όρο σε 36 λεπτά συμμετοχής απέναντι στους «λυκους». Πώς να μην κερδίσει, λοιπόν, το βραβείο «Μάτζικ Τζόνσον»;



Μάλιστα, στο Game 5, όπου οι «κεραυνοί» κυριάρχησαν από το ξεκίνημα και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στη Μινεσότα, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 34 πόντους.

