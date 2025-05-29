Μέχρι την ανατροπή της Τσέλσι ίσως και να είχε ανεβάσει μερικούς παλμούς. Μόλις έκανε τις δύο ασίστ για Έντσο και Νίκολας Τζάκσον, ξανάγινε... ice-cold.

Ο Πάλμερ πρωταγωνίστησε στο 4-1 της Τσέλσι επί της Μπέτις στον τελικό του Conference League, οι «μπλε» έκαναν το ιστορικό καρέ, ο Άγγλος αναδείχθηκε πολυτιμότερος του τελικού, αλλά προφανώς και δεν τον νοιάζουν αυτοί οι τίτλοι και τα βραβεία.

Γι' αυτό και όταν έπρεπε να μιλήσει στις κάμερες το έβαλε στο σορτσάκι του, δίνοντας μια απάντηση που του φαινόταν παντελώς φυσιολογική!

