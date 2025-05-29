Ίντερ Μαϊάμι: Μαγεία Μέσι και Σουάρες στη νίκη επί της Μόντρεαλ

Έφεραν το «Καμπ Νόου» στο Μαϊάμι, Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες! Οι δυο πρώην αστέρες της Μπαρτσελόνα, χάρισαν άπλετο θέαμα στο «Chase Stadium», οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι, σε άνετη επικράτηση με σκορ 4-2 επί της Μόντρεαλ.



Από δυο γκολ πέτυχαν ο Αργεντινός και ο Ουρουγουανός, ενώ τη δική του «πινελιά» έβαλε και ο Σέρχιο Μπουσκέτς που μοίρασε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Μέσι.

Γκολ βγαλμένο από τις χρυσές εποχές των «μπλαουγκράνα» το τέταρτο για την Ίντερ Μαϊάμι, με τον Μέσι να αξιοποιεί τρομερή ασίστ του Σουάρες και να κάνει υπέροχη λόμπα!



Σίλι και Λάτουρι τα δυο γκολ των φιλοξενούμενων, με την Ίντερ Μαϊάμι να βρίσκεται στην 6η θέση της Major League έπειτα από 15 ματς.

