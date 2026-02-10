Με επιστροφές αλλά και μια απουσία της τελευταίας στιγμής, πέραν των… γνωστών και πολλών, η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή (11/02) ρεβάνς Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, τα ευχάριστα για τον Ράφα Μπενίτεθ έχουν να κάνουν με τη διαθεσιμότητα των Αχμέντ Τουμπά και Ρενάτο Σάντσες, οι οποίοι είχαν απουσιάσει από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τη νίκη των «πράσινων» με 1-0 στο Φάληρο.

Αντιθέτως, ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει για μια ακόμα φορά στον Άνταμ Τσέριν, παρότι ο Σλοβένος χαφ είχε επανέλθει στις προπονήσεις, ενώ το νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό ακούει στο όνομα του Γιάννη Κώτσιρα, που είχε παίξει μεν στο κυριακάτικο ντέρμπι αλλά έμεινε ξανά εκτός πλάνων.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της ΠΑΕ:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ (11/2, 20:30, Τούμπα).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας, ο οποίος θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Στη λίστα βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς».

