NBA: Υπογράφει νέο «χρυσό» συμβόλαιο με τους Πίστονς ο Κάνινγκχαμ

Με νέο πενταετές και «χρυσό» συμβόλαιο έδεσαν οι Πίστονς τον Κέιντ Κάνινγκχαμ

Πίστονς

Οι Πίστονς πιστεύουν απόλυτα στον Κέιντ Κάνινγκχαμ και τον ανταμείβουν.

Η ομάδα του Ντιτρόιτ συμφώνησε με τον 22χρονο γκαρντ για τη μάξιμουμ ρούκι επέκταση του συμβολαίου του, η οποία θα είναι διάρκειας πέντε ετών έναντι 224 εκατ. δολαρίων και μάλιστα μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 269 εκατ. δολάρια.

Τα «πιστόνια» είχαν επιλέξει τον Κάνινγκχαμ στο νούμερο «1» του ντραφτ του 2021.

Φέτος, ο 22χρονος πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του ΝΒΑ, καθώς σε 62 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 22,7 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 7,5 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

