Μετά από πολλά χρόνια, το επετειακό All Star Game ήταν διαφορετικό, είχε το δικό του ενδιαφέρον και μεγάλη νικήτρια την ομάδα του Σακίλ Ο'Νιλ.

Οι «OG's», όπως ήταν το όνομα των σταρ του άλλοτε σέντερ των Λέικερς, απέκλεισε στον ημιτελικό τους Rising Star και τέθηκε αντιμέτωπη με τους «Global Stars», οι οποίοι νωρίτερα είχαν αποκλείσει τους «Young Stars» του Κένι Σμιθ.

Εκείνος που έκανε τη διαφορά ήταν ο Στεφ Κάρι, ο οποίος πέτυχε 12 πόντους (όλους με τρίποντα!) και οδήγησε την ομάδα του Ο'Νιλ στη νίκη με 41-25, μέσα στο γήπεδο των Γουόριορς, στο Σαν Φρανσίσκο και πήρε δίκαια τον τίτλο του MVP της 74ης διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ για τους «OG's» ήταν ο ηγέτης των Σέλτικς, Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος σκόραρε 15 πόντους.

Για την ομάδα του Μπάρκλεϊ αντίστοιχα ξεχώρισε ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά που πέτυχε 11 πόντους.

Το «παρών» στο All Star Game έδωσε κανονικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, και τη θέση του πήρε στο παρκέ ο ηγέτης των Χοκς, Τρέι Γιανγκ. Παρόλα αυτά, ο Έλληνας σούπερ σταρ παρουσιάστηκε κανονικά στο κοινό, το οποίο τον αποθέωσε, μετά την ανάδειξή του στην πρώτη θέση της σχετικής ψηφοφορίας του NBA.

