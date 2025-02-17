Λογαριασμός
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και η ομιλία του Αταμάν: «Αυτό ήταν για τον Σλούκα, ξέρετε τι θέλω εγώ»

Δείτε πώς πανηγύρισαν ο Αταμάν και οι παίκτες μέσα στα αποδυτήρια την κατάκτηση του Κυπέλλου, με τον Τούρκο κόουτς να αφιερώνει το τρόπαιο στον Κώστα Σλούκα

Παναθηναϊκός

«Αυτή η κατάκτηση ήταν για τον Σλούκα, ξέρετε ποιο τρόπαιο θέλω εγώ», είπε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του μόλις μπήκε στα αποδυτήρια έπειτα από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγύρισαν έξαλλα το τρόπαιο, με τον Τούρκο κόουτς να υπενθυμίζει σε όλους ποιος είναι ο βασικός στόχος των «πρασίνων».

Φυσικά, την παράσταση έκλεψε ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος ήταν εκστασιασμένος και οι αντιδράσεις του ήταν απολαυστικές.

