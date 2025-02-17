«Αυτή η κατάκτηση ήταν για τον Σλούκα, ξέρετε ποιο τρόπαιο θέλω εγώ», είπε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του μόλις μπήκε στα αποδυτήρια έπειτα από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγύρισαν έξαλλα το τρόπαιο, με τον Τούρκο κόουτς να υπενθυμίζει σε όλους ποιος είναι ο βασικός στόχος των «πρασίνων».

Φυσικά, την παράσταση έκλεψε ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος ήταν εκστασιασμένος και οι αντιδράσεις του ήταν απολαυστικές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.