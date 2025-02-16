Μετά από ένα ανατρεπτικό θρίλερ που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός νίκησε 79-75 τον Ολυμπιακό και επέστρεψε στην κορυφή του Κυπέλλου, φτάνοντας τις 21 κατακτήσεις.

O MVP του τελικού, Κώστας Σλούκας, τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι όλοι ήθελαν πολύ την κούπα εκτός από τον... Εργκίν Αταμάν, ενώ ανέφερε πως οι «πράσινοι» πρέπει από αύριο να ξεχάσουν το Κύπελλο και να στραφούν στον επόμενο τίτλο.

«Πολύ χαρούμενος για τον οργανισμό, είναι ένας τίτλος που από εμένα έλειπε. Το θέλαμε όλοι πάρα πολύ, εκτός από τον κόουτς (σ.σ. γέλια). Δεν το υποτιμάει όμως το τρόπαιο. Ήταν ένα παιχνίδι που ελπίζω ότι απόλαυσαν οι φίλαθλοι, αντάξιο των ομάδων που είναι από τις καλύτερες στην Ευρωλίγκα.

Χρειάζεται και λίγη τύχη. Η πλάστιγγα έγειρε προς τα εμάς στο τέλος, με καλές άμυνες. Από αύριο το ξεχνάμε και συνεχίζουμε την πορεία μας για να κυνηγήσουμε τους τίτλους», ανέφερε αναλυτικά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού.

