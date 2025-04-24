Ματέο: «Δεν θέλω να πω κάτι χαζό για τους διαιτητές, εμείς δεν παίξαμε καλά»

Απέφυγε να μιλήσει για διαιτησία αν και δέχθηκε ερωτήσεις από τους Ισπανούς δημοσιογράφους σχετικά με την αποβολή του από τον αγώνα ο Τσους Ματέο.



Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης απλώς στάθηκε στο ότι η ομάδα του δεν ήταν τόσο καλή όσο θα έπρεπε και ενόψει του δεύτερου αγώνα επεσήμανε ότι πρέπει οι παίκτες του παίξουν με το ίδιο στιλ που έφερε νίκες.

Οι δηλώσεις του Ματέο



Για το παιχνίδι

«Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερα, πρέπει να κρατήσουμε το στιλ μας που μας έχει φέρει νίκες στα τελευταία παιχνίδια της Euroleague. Να παίξουμε με επαφές και να εκτελέσουμε καλύτερα τις επιθέσεις, κάναμε πολλά λάθη».



Για την αντίδραση της Ρεάλ στο 3ο και το 4ο δεκάλεπτο:

«Πιστεύω πως το παιχνίδι είναι 40 λεπτά και το ξεκίνημά μας δεν ήταν το καλύτερο. Τα playoffs είναι διαφορετικά παιχνίδια, πρέπει να βουτάς στο παρκέ, να παλέψεις για κάθε μπάλα. Πρέπει να βάλουμε έξτρα ενέργεια από ό,τι χθες».



Για την αποβολή του:

«Ένταση δεν είναι η λέξη. Παίξαμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και κάποιες φορές η αντίδρασή μας όταν μας χτυπάνε, δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστούμε. Καταλαβαίνω τους διαιτητές, δεν έχω να πω τίποτα, είναι μέρος του μπάσκετ. Δε θέλω να πω κάτι χαζό για τους διαιτητές, εμείς δεν παίξαμε καλά. Πρέπει να σκεφτούμε την ομάδα μας και όχι τα υπόλοιπα».

