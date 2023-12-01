Πάλεψε για 39 λεπτά, αλλά λύγισε στο φινάλε και έφυγε ηττημένος από το Μονακό ο Ολυμπιακός

Την πέμπτη του ήττα στη φετινή Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από την έδρα της Μονακό για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης.



Σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι καθ' όλη τη διάρκειά του και παρότι δεν βρέθηκαν στην καλύτερη επιθετική τους βραδιά, οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις και έφτασαν κοντά στη νίκη, αλλά τελικά λύγισαν μπαίνοντας στην «τελική ευθεία», γνωρίζοντας την ήττα με 85-77.





Καθοριστικός για τη Μονακό στις τελευταίες επιθέσεις ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος ήταν και συνολικά ο κορυφαίος των νικητών, με 24 πόντους και 6 ασίστ, ενώ για τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν Κάνααν (20 πόντους με 5/3 τρίποντα), Γουόκαπ (16π) και Πίτερς (15πόντοι με 4/5 τρίποντα).



Μετά την ήττα του στο Πριγκιπάτο, ο Ολυμπιακός έπεσε στο 6-5, ενώ πλέον προετοιμάζεται για τις εντός έδρας αναμετρήσεις της ερχόμενης «διαβολοβδομάδας» με Ρεάλ Μαδρίτης (5/12, 21Α15) και Μπάγερν Μονάχου (8/12, 21:15). Από την άλλη, η Μονακό ανέβηκε στην 4η θέση και το 7-4, ενώ για εκείνη ακολουθούν τα εκτός έδρας παιχνίδια με Παρτίζαν και Ζαλγκίρις.



Το ματς



Με τους Γουόκαπ, Κάνααν Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενώ από την άλλη ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος δεν είχε στη διάθεσή του τον τραυματία Λόιντ, επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Ουατάρα, Τζέιμς, Ντιαλό, Μπράουν και Τζαϊτέ. Η Μονακό «άνοιξε το σκορ» με τρίποντο του Ντιαλό, πριν ο Κάνααν δώσει στον Ολυμπιακό το πρώτο του προβάδισμα (5-6) με… τετράποντο, αφού ευστόχησε σε τρίποντο, παίρνοντας παράλληλα και το φάουλ από τον Ντιαλό. Ο Φαλ κυριάρχησε επιθετικά στα πρώτα λεπτά, φτάνοντας νωρίς τους 6 προσωπικούς πόντους και διαμορφώνοντας το 10-7 υπέρ των «ερυθρόλευκων», όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με συνεχόμενα καλάθια των Ντιαλό και Μοτεγιούνας, για το 15-10. Ο Ολυμπιακός πήρε εκ νέου το προβάδισμα (15-17), χάρη σε σερί 7-0 και με τον Κάνααν να.. κουβαλάει στην επίθεση, πριν η Μονακό απαντήσει με δικό της σερί 7-0, για το υπέρ της 22-17 με τη λήξη της πρώτης περιόδου.







Οι γηπεδούχοι πήραν τη μέγιστη διαφορά τους στο ματς (25-17) με τρίποντο του Κέμπα Γούοκερ στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ενώ ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν πολύ επιθετικά κόντρα στην πολύ πιεστική άμυνα άμυνα των αθλητικών αντιπάλων του. Ο Κάνααν συνέχισε το επιθετικό του κρεσέντο, έχοντας 4/5 τρίποντα και μειώνοντας σε 30-24, όμως η Μονακό κατάφερνε να βρίσκει λύσεις επιθετικά, διατηρώντας το υπέρ της +8. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε θετικά το πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια ούσα μπροστά με 39-38, χάρη σε τρίποντο του Πίτερς και καλάθι-φάουλ του ΜακΚίσικ, ο οποίος επέστρεψε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε!







Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με καλάθι και φάουλ του Μπράουν, ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν τρία λάθη στα πρώτα δύο λεπτά. Ο Ουατάρα με 4 συνεχόμενους πόντους του έβαλε μπροστά με 45-42 τη Μονακό, ενώ ο Κάνααν συνέχισε το… βιολί του, ευστοχώντας σε νέο τρίποντο για το 45-47. Ο Πίτερς βρήκε ρυθμό και με πέντε σερί δικούς του πόντους, έφτασε τους 11 προσωπικούς πόντους με 3/3 τρίποντα και έβαλε ξανά μπροστά τους «ερυθρόλευκους» (49-52), ενώ η Μονακό απάντησε με τρίποντα των Οκόμπο και Κορνελί, για το 55-52. Ο Πίτερς ευστόχησε σε νέο τρίποντο για το 58-57, πριν ο Μπραζντέικις βάλει το πρώτο του καλάθι, για το 58-59!







Με τρίποντο του Γουόκαπ και καλάθι-φάουλ του Μιλουτίνοφ και με σερί που

έφτασε μέχρι το 11-2, ο Ολυμπιακός πήρε το μέγιστο προβάδισμά του στο ματς (65-60), στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, πριν οι Οκόμπο, Μπράουν και Μοτεγιούνας βάλουν εκ νέου μπροστά τη Μονακό, με 67-65. Ο Γουόκαπ με πέντε συνεχόμενους πόντους του, έδωσε στον Ολυμπιακό το προβάδισμα για τελευταία φορά στο ματς (69-71), αφού στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο για το 76-73, σέρβιρε ασίστ στον Χολ για το 79-73 και έβαλε τις τελευταίες βολές, για το τελικό 85-77.



Τα δεκάλεπτα: 22-17, 38-39, 58-59, 85-77

