Αυτόχειρας Παναθηναϊκός AKTOR, έχασε δικό του ματς από την Παρτίζαν στην παράταση!

Κρίμα γι' αυτόν τον Παναθηναϊκό AKTOR!



Οι «πράσινοι» στάθηκαν εξαιρετικά στο Βελιγράδι και έφτασαν κοντά στη νίκη, όμως τελικά ηττήθηκαν στην παράταση με σκορ 92-87 από την Παρτίζαν, πέφτοντας στο 6-5 και χάνοντας το σερί 4 ροζ φύλλων που έτρεχαν στην Ευρωλίγκα!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν χάρμα ιδέσθαι για 36 λεπτά και είχε διαφορά 10 πόντων υπέρ της (63-73) 4 λεπτά πριν τη λήξη του ματς. Παρόλα αυτά, κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση αλλά και η ξαφνική «αφύπνιση» του Κέβιν Πάντερ έβαλαν ξανά στο ματς τους Σέρβους, οι οποίοι έκλεισαν την κανονική διάρκεια με επιμέρους σκορ 7-0 ισοφαρίζοντας σε 78-78.



Στην παράταση, οι γηπεδούχοι με την καυτή «Stark Arena» στο πλευρό τους βρήκαν τις λύσεις που έψαχναν, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχασε μεγάλο μέρος της ενέργειάς του και τελικά γνώρισε μια σκληρή ήττα, αν και η εμφάνιση μόνο αισιοδοξία μπορεί να τον γεμίζει.



Για τους «πράσινους», ξεχώρισε ο Κέντρικ Ναν, που έκανε μεγάλο ματς με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αν και σε κάποιες κρίσιμες στιγμές έδειξε έλλειψη καθαρού μυαλού. Σπουδαίο ματς με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ έκανε ο Ματίας Λεσόρ, ενώ πληθωρικός ήταν και πάλι ο Τζέριαν Γκραντ με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα. 13 πόντους μαζί με 7 ριμπάουντ μέτρησε ο φανερά κουρασμένος Ντίνος Μήτογλου, ενώ 12 είχε ο Μάριους Γκριγκόνις.



Από πλευράς της Παρτίζαν, που ανέβηκε στο 5-6, τεράστια εμφάνιση έκανε ο MVP του αγώνα Ζακ ΛεΝτέι με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ 16 πόντους και 7 ριμπάουντ έβαλε ο κομβικός στην τέταρτη περίοδο Πι Τζέι Ντοζίερ και 13 πόντους ο ηγετικός στο τέταρτο δεκάλεπτο Κέβιν Πάντερ.



Το ματς



Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε καλά και επιτέθηκε στο καλάθι με Μήτογλου, Λεσόρ για το 5-6, ενώ ο Σλούκας έβαλε γκολ φάουλ για το 7-9. Οι πράσινοι έβγαζαν εξαιρετικές άμυνες και έκαναν κλεψίματα, με τον Γκραντ να κερδίζει τρεις βολές για το 7-12. Ο ΛεΝτέι ήταν… όαση για την Παρτίζαν με συνεχόμενους πόντους για τους Σέρβους και μείωσε σε 9-12, όμως ο Γκριγκόνις απάντησε με τρίποντο για το 9-15. Ο ΛεΝτέι ήταν και πάλι εκεί, ρίχνοντας τη διαφορά στους 4 (11-15) με καλάθι από κοντά, με τον Γκριγκόνις να απαντά για το 11-17. Δύο βολές του Καμίνσκι διαμόρφωσαν το 13-17, ενώ ο Γκραντ απάντησε για το 13-19. Ο Σλούκας έκανε λάθος και ο Καμπόκλο κάρφωσε, ενώ ο Αβράμοβιτς έβαλε δύσκολο τρίποντο για το 18-19. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 20-21.







Με τρίποντο του Γκριγκόνις, ο Παναθηναϊκός AKTOR πήγε ξανά στο +4 στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου (20-24), ενώ ο Ναν απάντησε στις βολές του Βούκτσεβιτς και στο λέι απ του Αβράμοβιτς για το 24-28! Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε και ωραία ασίστ για το γκολ φάουλ του Μπαλτσερόφσκι, που διαμόρφωσε το 24-31, ενώ με μία βολή υπέγραψε το 24-32. Ντοζίερ και Νάναλι μείωσαν σε 28-34 για την Παρτίζαν, με τον Μπαλτσερόφσκι να απαντά με βολές για το 28-36. Ο τρομερός ΛεΝτέι έβαλε τρίποντο και φάουλ μειώνοντας σε 32-36, ενώ μετά από σπάνιο λάθος του Γκραντ ο Σμάιλαγκιτς έφερε το ματς στο καλάθι (34-36). Ο ΛεΝτέι ξαναπήρε τη σκυτάλη και ισοφάρισε σε 36-36, ενώ ο Σμάιλαγκιτς κάρφωσε για το 39-36 , με τον Λεσόρ να απαντάει εντυπωσιακά για το 39-38 του ημιχρόνου.







Μετά από συνεχόμενα λάθη στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, η Παρτίζαν πήγε για πρώτη φορά στο -5 (43-38) χάρη σε Ντοζίερ και Νάναλι. Ο Λεσόρ έβαλε δύο σερί καρφώματα για το 45-42, όμως ΛεΝτέι και Σμάιλαγκιτς διαμόρφωσαν το 48-42. Ο Γκραντ έβαλε λέι απ μειώνοντας σε 48-44, ενώ ο Λεσόρ έβαλε κάρφωμα και φάουλ για το 48-47. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ισοφάρισε με βολή του Μήτογλου σε 50-50, ενώ λίγο αργότερα πέρασε ξανά μπροστά με φοβερό Ναν (52-54). Ο Μήτογλου μετά από εντυπωσιακό στοπ του Λεσόρ υπέγραψε το 54-56 στη λήξη της τρίτης περιόδου.







Με καλάθι του Γκριγκόνις, ο Παναθηναϊκός AKTOR πήγε στο +4 στις αρχές της τέταρτης περιόδου (54-58), ενώ ο Λεσόρ κάρφωσε εκ νέου για το 54-60. Ο Μήτογλου με γκολ φάουλ έγραψε το 54-62 χάνοντας τη βολή, και ο Ναν έκλεψε και κάρφωσε για την πρώτη διψήφια διαφορά στο ματς (54-64). Δύο κακές επιθέσεις των «πρασίνων» έφεραν ένα επιμέρους σκορ 5-0 για την Παρτίζαν, που μείωσε σε 59-64 με Ντοζίερ και Καμπόκλο, όμως ο Ναν έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 59-67! Μήτογλου και Λεσόρ είχαν απαντήσεις στα καλάθια της Παρτίζαν, με το σκορ να πηγαίνει στο 63-73. Τρεις σερί βολές για τους Σέρβους, διαμόρφωσαν το 66-73, ενώ ο Καμπόκλο κάρφωσε για το 68-73. Ο Γκραντ έβαλε ένα απίστευτης δυσκολίας τρίποντο για το 71-78, με την Παρτίζαν να απαντά με 7 σερί πόντους του Πάντερ για το 78-78. Οι Σέρβοι έχασαν την τελευταία επίθεση, ο Γκριγκόνις σκόραρε από το κέντρο αλλά το καλάθι ήταν εκπρόθεσμο και το ματς πήγε στην παράταση.



Στην παράταση, Καμπόκλο και Μήτογλου αντάλλαξαν καλάθια για το 80-80, ενώ ο Ντοζίερ έβαλε μπροστά τους Σέρβους με δύο σερί δύσκολα καλάθια (84-80). Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε κακές επιλογές και η Παρτίζαν βρέθηκε στο +8 (88-80) με τον Άντζουσιτς. Ο Ναν απάντησε και μείωσε σε 88-83 με τρίποντο, ενώ Λεσόρ και Σλούκας έβαλαν από μία βολή για το 88-85. Η Παρτίζαν έμεινε ψύχραιμη και τελικά πήρε τη νίκη.



Τα δεκάλεπτα: 20-21, 39-38, 54-56, 78-78 (κ.δ.), 92-87 (παρ.)

